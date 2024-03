Anthropic lancia la nuova famiglia di LLM Claude 3

Anthropic, la startup AI Large Language Model (LLM) lanciata in parte da alcuni ex membri del team OpenAI, ha appena lanciato la sua ultima famiglia di LLM. La gamma Claude 3 ne include uno che, secondo l'azienda, supererebbe GPT-4 di OpenAI e Gemini 1.0 Ultra di Google in molti test di benchmarking AI. Nel suo comunicato stampa , Anthropic afferma che il LLM di fascia più alta, Claude 3 Opus, batte OpenAI e i modelli di Google in domande di riferimento come conoscenze di livello universitario, conoscenza comune, matematica delle scuole elementari e altro ancora. Oltre a migliori risposte dei chatbot, l'azienda ha aggiunto funzionalità multimodello ai modelli Claude 3. Gli utenti possono infatti caricare immagini, documenti, grafici e altro sui modelli Claude 3 e possono gestire le risposte alle domande su quel contenuto che sono "alla pari con altri modelli principali".

Anthropic: i nuovi LLM della famiglia Claude 3

Claude 3 Opus è il modello più avanzato, ma Anthropic afferma che Claude 3 Sonnet offre prestazioni importanti a un costo inferiore. Inoltre, può essere utilizzato al meglio per le operazioni aziendali. Il modello più piccolo è Claude 3 Haiku ed è progettato per offrire risposte rapide alle domande più semplici. La CNBC riferisce che Claude 3 può riassumere fino a 150.000 parole, rispetto alle 75.000 parole del vecchio Claude 2, lanciato meno di un anno fa nel giugno 2023.

Anthropic afferma che sia Claude 3 Opus che Sonnet sono disponibili adesso in 159 paesi, con Claude 4 Haiku in arrivo nel prossimo futuro. Gli utenti possono già provare la chat basata su Sonnet gratuitamente tramite claude.ai. Il chatbot Opus è invece disponibile con un abbonamento a pagamento a Claude Pro al prezzo di 20 dollari al mese. Dal suo lancio nel 2021, Anthropic ha raccolto fondi per il suo lavoro LLM sull'intelligenza artificiale da importanti aziende tecnologiche, tra cui Amazon e persino da Google, uno dei suoi grandi rivali sull'intelligenza artificiale. La CNBC afferma che Anthropic ha già raccolto un totale di 7,3 miliardi di dollari dagli investitori.