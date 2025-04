Anonymous diffonde 10 TB di dati dalla Russia: un attacco in difesa dell'Ucraina

Anonymous, Il noto collettivo di hacker ha scosso il panorama internazionale pubblicando un massiccio archivio di 10 terabyte contenente dati trapelati altamente sensibili, rivelando dettagli su aziende russe del settore difesa, beni del Cremlino all'estero, funzionari filo-russi e persino connessioni con figure come Donald Trump.

L'operazione, annunciata ufficialmente tramite l'account @YourAnonCentral su X e Bluesky, è stata resa pubblica il 15 aprile 2025. Il materiale è stato caricato su MediaFire, una piattaforma di hosting texana, guadagnando rapidamente l'attenzione internazionale. La notizia è stata inizialmente ripresa da Cybernews e successivamente da Forbes USA, amplificando l'eco mediatica di un attacco informatico senza precedenti.

Valore strategico sotto esame

L'impatto reale di questa fuga di notizie divide gli esperti del settore. Nonostante la mole di informazioni divulgate, diversi analisti si interrogano sulla rilevanza strategica del materiale. Un utente di Reddit, noto come civilservant2011, ha esaminato un archivio compresso di 18,89 GB, affermando che gran parte dei dati fosse già nota ai servizi di intelligence dell’Ucraina. Tuttavia, ciò non toglie che l'archivio contenga documenti potenzialmente utili per Kiev, tra cui centinaia di PDF relativi a aziende russe, video etichettati come “Prove video dalle telecamere a circuito chiuso russe” e informazioni sulle “Vulnerabilità trapelate del centro di controllo russo”.

Tra i contenuti emergono anche dati sottratti a entità di rilievo come l’FSB e l’agenzia stampa TASS. Questi documenti potrebbero offrire un vantaggio strategico significativo in un contesto di conflitto in cui l'informazione gioca un ruolo chiave.

Contenuti e implicazioni internazionali

Il materiale trapelato si estende ben oltre i confini della Russia, coinvolgendo organizzazioni globali come Amnesty International e Human Rights Watch, multinazionali del calibro di Nestlé e TikTok, e persino celebrità come Steven Seagal e Kanye West. Di particolare rilievo sono le informazioni sulle risorse finanziarie russe detenute in Occidente e sui rapporti tra Mosca e funzionari filo-russi attivi nei paesi occidentali.

Nonostante le dichiarazioni di Anonymous riguardo ai 10 terabyte di dati esfiltrati, l'archivio analizzato finora risulta di dimensioni nettamente inferiori. Questo solleva interrogativi sulla portata effettiva dell'operazione e sulla possibile esistenza di ulteriori dati non ancora divulgati. La discrepanza tra le dimensioni dichiarate e quelle effettive potrebbe essere attribuita a strategie di rilascio graduale o a limiti tecnici legati alla piattaforma di hosting, come MediaFire.