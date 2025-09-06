Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Anonimato totale su tutti i tuoi dispositivi con PIA VPN in sconto

PIA VPN si conferma uno dei migliori strumenti per avere anonimato online. Con 1,79€ al mese puoi usarla su tutti i dispositivi che vuoi.
Anonimato totale su tutti i tuoi dispositivi con PIA VPN in sconto
PIA VPN si conferma uno dei migliori strumenti per avere anonimato online. Con 1,79€ al mese puoi usarla su tutti i dispositivi che vuoi.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 6 set 2025
Link copiato negli appunti

In un periodo in cui i rischi legati alla navigazione online e le restrizioni digitali sono sempre più frequenti, Private Internet Access (PIA VPN) rappresenta una delle soluzioni più solide per difendere la propria privacy.

Oggi PIA VPN è disponibile in offerta: il piano triennale costa solo 1,99€ al mese, con uno sconto dell'81% e 2 mesi aggiuntivi gratuiti inclusi. Un abbonamento unico che consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente.

Vai all'offerta di PIA VPN

PIA VPN: caratteristiche, vantaggi e offerta attuale

PIA VPN offre un pacchetto completo di funzionalità: connessioni crittografate ad alta velocità, nessun limite per i dispositivi collegati e la possibilità di navigare, fare acquisti online o guardare streaming in pieno anonimato. Smartphone, computer, console e smart TV possono essere protetti da occhi indiscreti con un unico abbonamento, senza costi aggiuntivi.

La rete di server di nuova generazione, distribuiti in 91 Paesi e in tutti i 50 Stati USA, consente di cambiare localizzazione virtuale in un clic, ottenendo accesso immediato a contenuti e piattaforme normalmente soggetti a blocchi o restrizioni geografiche. È anche tra le soluzioni più apprezzate per l'utilizzo con Netflix e altri servizi di streaming.

Uno degli aspetti che distinguono Private Internet Access dalle altre VPN è la sua natura open-source: il codice è consultabile da chiunque, a garanzia della massima trasparenza e affidabilità. A questo si aggiunge la crittografia avanzata, che difende da hacker, sorveglianza e attacchi informatici.

Con la promozione attuale, il piano triennale di PIA VPN è proposto a soli 1,99€ al mese, con un risparmio dell'81% e 2 mesi extra gratis. Un'occasione ideale per chi cerca una VPN completa, veloce e senza limiti di connessione.

Per aderire all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PIA e attivare il piano più adatto alle proprie necessità.

Vai all'offerta di PIA VPN

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio
VPN

Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio
Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero
VPN

Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero
La migliore VPN è in offerta: è il momento giusto per attivarla
VPN

La migliore VPN è in offerta: è il momento giusto per attivarla
Dove vedere gli Europei di basket 2025 in TV e in streaming (anche dall'estero)
VPN

Dove vedere gli Europei di basket 2025 in TV e in streaming (anche dall'estero)