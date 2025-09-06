Anonimato totale su tutti i tuoi dispositivi con PIA VPN in sconto

In un periodo in cui i rischi legati alla navigazione online e le restrizioni digitali sono sempre più frequenti, Private Internet Access (PIA VPN) rappresenta una delle soluzioni più solide per difendere la propria privacy.

Oggi PIA VPN è disponibile in offerta: il piano triennale costa solo 1,99€ al mese, con uno sconto dell'81% e 2 mesi aggiuntivi gratuiti inclusi. Un abbonamento unico che consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente.

PIA VPN: caratteristiche, vantaggi e offerta attuale

PIA VPN offre un pacchetto completo di funzionalità: connessioni crittografate ad alta velocità, nessun limite per i dispositivi collegati e la possibilità di navigare, fare acquisti online o guardare streaming in pieno anonimato. Smartphone, computer, console e smart TV possono essere protetti da occhi indiscreti con un unico abbonamento, senza costi aggiuntivi.

La rete di server di nuova generazione, distribuiti in 91 Paesi e in tutti i 50 Stati USA, consente di cambiare localizzazione virtuale in un clic, ottenendo accesso immediato a contenuti e piattaforme normalmente soggetti a blocchi o restrizioni geografiche. È anche tra le soluzioni più apprezzate per l'utilizzo con Netflix e altri servizi di streaming.

Uno degli aspetti che distinguono Private Internet Access dalle altre VPN è la sua natura open-source: il codice è consultabile da chiunque, a garanzia della massima trasparenza e affidabilità. A questo si aggiunge la crittografia avanzata, che difende da hacker, sorveglianza e attacchi informatici.

Con la promozione attuale, il piano triennale di PIA VPN è proposto a soli 1,99€ al mese, con un risparmio dell'81% e 2 mesi extra gratis. Un'occasione ideale per chi cerca una VPN completa, veloce e senza limiti di connessione.

Per aderire all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PIA e attivare il piano più adatto alle proprie necessità.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati