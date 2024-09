Android Auto: in arrivo integrazione con Gemini Live e altre novità

Google è attualmente impegnata nello sviluppo di nuove funzionalità per Android Auto, tra cui un miglioramento del supporto per i "media locali" dell'auto e l'integrazione di Gemini Live. Già da luglio si era iniziato a parlare del fatto che Google stesse lavorando per consentire agli utenti di controllare direttamente la radio dell'auto tramite Android Auto.

Da quel momento, la società ha continuato a perfezionare questa funzione. Con l'aggiornamento di Android Auto alla versione 12.7, sono emerse nuove indicazioni che puntano alla possibilità di aggiungere o rimuovere stazioni radio "Preferite" direttamente tramite l'app su Android Auto. Successivamente, con la beta di Android Auto 12.8, sono state incluse ulteriori informazioni sul supporto per i "media locali" della vettura.

Oltre a questi miglioramenti, gli ultimi aggiornamenti hanno introdotto nuove icone per la radio e per i media locali, come si può vedere in alcune immagini trapelate. Tuttavia, nonostante queste aggiunte, nessuna delle nuove funzionalità è ancora disponibile agli utenti.

L'integrazione di Gemini Live su Android Auto

In parallelo, Google sta anche preparando l'integrazione di Gemini Live su Android Auto. All'interno del codice, infatti, sono state trovate nuove stringhe che fanno riferimento a Gemini e alla possibilità di "iniziare una conversazione". Tuttavia, questa funzionalità non è ancora attiva. Sono stati anche individuati alcuni asset, tra cui la "stella" iconica di Gemini, confermando così i preparativi in corso.

Precedentemente, Google aveva utilizzato il nome in codice "Kitt_live" per riferirsi a funzionalità relative a Gemini Live. In passato, il termine "kitt" era già stato usato per indicare la funzione di ascolto vocale sempre attiva per le auto. Gemini Live, recentemente lanciato insieme alla serie Pixel 9, ha cominciato a diffondersi tra gli utenti Android in lingua inglese attraverso la versione avanzata di Gemini.

Non è ancora chiaro quando Google renderà effettivamente disponibili queste novità, ma considerando i problemi riscontrati con Google Assistant su Android Auto, non sorprende che l'azienda stia lavorando su un aggiornamento significativo per Gemini.