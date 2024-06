Android Auto 12.2 Beta: nuovi aggiornamenti in arrivo, le novità

Gli appassionati di Android Auto saranno lieti di sapere che è stata rilasciata una nuova versione beta della piattaforma di guida di Google. La versione 12.2 beta, pur non introducendo cambiamenti radicali, porta con sé una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug che promettono di migliorare complessivamente l'esperienza di guida.

Anche se Google non ha ancora pubblicato un changelog ufficiale, diverse fonti indicano che la nuova versione si concentra principalmente su due aspetti chiave. Il primo riguarda i miglioramenti alla funzione Non disturbare, che ora dovrebbe offrire un controllo più dettagliato, permettendo agli utenti di personalizzare le impostazioni in modo più preciso in base alle loro esigenze specifiche.

Il secondo aspetto importante è l'ottimizzazione della Modalità scura. Già presente nelle versioni precedenti, questa modalità dovrebbe essere ulteriormente migliorata per garantire una visibilità notturna superiore e ridurre l'affaticamento visivo durante la guida.

Correzioni e migliorie varie: ecco il link per il download della versione beta 12.2 di Android auto

Oltre a queste due aree principali, è probabile che la versione 12.2 includa anche altre piccole migliorie e correzioni di bug che non sono state ancora dettagliate. Per chi desidera provare in anteprima le ultime novità, è possibile scaricare la versione 12.2 beta di Android Auto da APK Mirror.

Tuttavia, è importante ricordare che le versioni beta sono ancora in fase di sviluppo e possono presentare instabilità o bug. Pertanto, è consigliabile installarle solo su dispositivi di prova e non utilizzarle come versione principale su un dispositivo usato quotidianamente per la guida.

Nonostante l'assenza di innovazioni rivoluzionarie, la versione 12.2 beta di Android Auto rappresenta un ulteriore passo avanti verso un'esperienza di guida più fluida e sicura. Gli aggiornamenti continui evidenziano l'impegno di Google nel migliorare la propria piattaforma di guida e nel renderla la scelta preferita per gli automobilisti che desiderano rimanere connessi durante i loro spostamenti.