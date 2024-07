Android 15 Beta 3.1: un piccolo ma importante aggiornamento

È arrivato Android 15 Beta 3.1, un aggiornamento minore ma significativo per la nuova versione del sistema operativo di Google. A distanza di sole due settimane dal rilascio di Android 15 Beta 3, Google ha reso disponibile una patch che introduce alcune correzioni mirate.

L'aggiornamento, distribuito tramite OTA (Over-The-Air), sarà disponibile sui dispositivi Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Mentre Android 15 Beta 3 introduceva il supporto agli "single-step passkey" (chiavi di accesso monofase), questo aggiornamento non aggiunge nuove funzionalità. Google sottolinea infatti che si tratta di un intervento mirato a risolvere problemi specifici.

In particolare, l'aggiornamento risolve un bug che impediva l'interazione con elementi della schermata di blocco senza dover sbloccare il dispositivo. In alcuni casi, il tocco veniva intercettato dalla schermata di blocco, richiedendo lo sblocco anche per azioni che non lo necessitavano. Questo miglioramento garantisce una maggiore fluidità e comodità nell'uso quotidiano del dispositivo.

Risolto lo sblocco con riconoscimento facciale e un'altra serie di piccole ma significative correzioni

Un altro problema risolto riguarda il malfunzionamento dello sblocco con riconoscimento facciale, che poteva compromettere l'accesso rapido e sicuro al dispositivo. Correggere questo bug è fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza e praticità per gli utenti Pixel.

Oltre a questi fix specifici, l'aggiornamento Beta 3.1 corregge anche altri bug che impattavano sulla stabilità del sistema, sulla connettività e sulla qualità audio. Queste migliorie contribuiscono a rendere l'esperienza utente più fluida e affidabile, preparando il terreno per il rilascio della versione stabile di Android 15.

Considerando che l'evento di presentazione della serie Pixel 9 è previsto ad agosto, è probabile che la versione stabile di Android 15 venga rilasciata proprio in quel periodo. Con questo aggiornamento, Google continua a dimostrare il suo impegno nel migliorare costantemente il suo sistema operativo, assicurando che gli utenti abbiano un'esperienza sempre più ottimale.