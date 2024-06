Android 15: ecco tutte le novità introdotte dalla Beta 3

Android 15 Beta 3 è disponibile da oggi, introducendo i comportamenti finali del sistema come parte della Platform Stability. In questo articolo andremo ad evidenziare quelle che sono tutte le nuove funzionalità e i cambiamenti. Google ha introdotto una serie di nuove funzionalità e aggiornamenti per migliorare l'esperienza utente con il lancio di Android 15. Ecco una panoramica delle principali novità:

Editor di sfondi ridisegnato: l'editor di sfondi è stato rinnovato per offrire una migliore esperienza di personalizzazione. Sul Pixel Fold, gli utenti possono visualizzare l'anteprima sia dello schermo interno che di quello esterno, rendendo più facile la scelta dello sfondo ideale per entrambe le schermate. Menu del volume non minimizzabile: il menu del volume non può più essere minimizzato, consentendo un accesso più rapido e diretto alle impostazioni del volume. Icona "Altoparlanti e display" rimossa: l'icona "Altoparlanti e display" è stata rimossa dalle impostazioni di sistema, semplificando ulteriormente il menu. Spegnimento schermo adattivo: questa nuova funzionalità spegne automaticamente lo schermo se non viene utilizzato il dispositivo, contribuendo a risparmiare energia e a prolungare la durata della batteria. Notifiche del dispositivo e dell'app: ora è possibile leggere, rispondere e controllare le notifiche in modo più efficiente, migliorando la gestione delle comunicazioni sul dispositivo. Collegamento alle preferenze di contrasto del colore: è stato aggiunto un collegamento alle preferenze di contrasto del colore in Impostazioni > Display, permettendo agli utenti di regolare facilmente il contrasto per una migliore visibilità. Navigazione sicura Android: la nuova funzione di navigazione sicura può essere trovata in Impostazioni > Sicurezza e privacy > Più sicurezza e privacy. Questa protezione dalle minacce in tempo reale invia alcune informazioni sulle app o sulle pagine web a Google per il controllo, senza identificare l'utente o il suo dispositivo. Google non può utilizzare i dati di Android Safe Browsing per vedere, tracciare o registrare l'attività di navigazione. Mostra i nomi lunghi delle app: ora è possibile abilitare o disabilitare la visualizzazione dei nomi lunghi delle app in Impostazioni Home di Pixel Launcher > Impostazioni elenco app. Icona di sistema aggiornata di Android 15: in omaggio al nome in codice di Android 15, l'icona di sistema ora presenta un cono gelato. Home Controls screensaver per Pixel Tablet: è stato introdotto un nuovo screensaver per i controlli domestici sul Pixel Tablet, migliorando l'integrazione dei dispositivi smart home. Anteprima degli screenshot ridisegnata: l'anteprima degli screenshot è stata ridisegnata, con le azioni ora posizionate sotto l'anteprima. Il design cambia quando ci sono solo due azioni (Condividi e Marca), rendendo l'interfaccia più pulita e intuitiva. Questi aggiornamenti riflettono l'impegno continuo di Google per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi Pixel, offrendo nuove funzionalità e ottimizzazioni che rendono l'uso quotidiano del dispositivo più semplice e piacevole. Di seguito una gallery relativa ad ogni novità e aggiornamento

Immagini

Altri problemi risolti

Problemi risolti segnalati dagli sviluppatori

Corretto un problema per cui la disabilitazione del polling con il metodo setDiscoveryTechnology non disabilitava il polling. (Problema #341196917

Corretto un problema che impediva il caricamento del foglio di condivisione del sistema in alcuni casi. (Problema #340936670)

Corretto un problema che causava l'arresto anomalo dell'applicazione Impostazioni di sistema quando si accedeva alle opzioni dello screen saver. (Problema #340917853)

Corretto un problema che a volte causava la visualizzazione dell'icona di sblocco dello schermo quando le notifiche erano sullo schermo. (Problema #340923963)

È stato risolto un problema che impediva di modificare le impostazioni di sicurezza della rete mobile. (Problema #335438231)

Altri problemi risolti

È stato risolto un problema con l'emulatore Android che causava l'arresto anomalo di Simpleperf quando si eseguiva un profilo della CPU.

Problemi risolti relativi al Bluetooth

Risolto un problema per cui le scansioni Bluetooth LE potevano persistere nel sistema dopo un arresto anomalo dell'applicazione.

Corretto un bug nella pubblicità Bluetooth LE legacy, in cui AdvertisingSet.setScanResponseData non restituiva ADVERTISE_FAILED_DATA_TOO_LARGE quando i dati della risposta di scansione superavano il limite di 31 byte.

È stato risolto un bug che causava errori di connessione LE sul server GATT passando il tipo di indirizzo da BluetoothGattServer.connect a native.