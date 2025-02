Android 16 Beta 2: inizia la distribuzione della nuova versione

Google ha recentemente lanciato la seconda versione beta di Android 16, riservata ai dispositivi Pixel. Questo aggiornamento, che porta con sé numerosi miglioramenti, si concentra principalmente su tre aree: la fotocamera, l'esperienza visiva sui televisori e gli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori.

Per quanto riguarda la fotocamera, Android 16 Beta 2 introduce diverse funzionalità avanzate pensate soprattutto per gli utenti più esperti. Ora sarà possibile gestire in modo più preciso l'esposizione, regolando la temperatura del colore e la tinta, per un maggiore controllo durante le riprese. Inoltre, l'aggiornamento supporta nuovi formati di immagine, come UltraHDR in HEIC e AVIF, che ottimizzano la qualità e la compressione delle foto, garantendo risultati visivi migliori senza appesantire troppo le dimensioni del file.

Anche l'esperienza di visualizzazione sui televisori riceve un importante aggiornamento. Con Android 16, gli utenti possono creare profili personalizzati per diversi tipi di contenuti, come film, sport o giochi. Questo significa che la luminosità, il contrasto e i colori saranno regolati in modo ottimale per ogni tipo di contenuto, migliorando la qualità della visione e adattandosi alle esigenze specifiche di ogni situazione.

Ulteriori aspetti interessanti di Android 16 Beta 2

Un altro aspetto interessante riguarda le nuove API introdotte per gli sviluppatori. Questi strumenti permetteranno agli sviluppatori di ottenere informazioni dettagliate sulle risorse del dispositivo, come CPU e GPU, ottimizzando così le prestazioni e migliorando l'efficienza energetica delle applicazioni. Inoltre, l'aggiornamento introduce API per creare sfondi animati, permettendo agli sviluppatori di arricchire l'interfaccia utente con elementi visivi più dinamici e personalizzabili.

Android 16 Beta 2 include anche altre novità come la possibilità per gli utenti di scegliere il sistema di misurazione che preferiscono, tra il sistema metrico e quello imperiale, direttamente nelle impostazioni del dispositivo.

L'aggiornamento è disponibile per i dispositivi Pixel compatibili, che possono scaricarlo tramite l'app Android Beta o accedendo alle immagini di sistema sul sito ufficiale di Google. Con queste nuove funzionalità, Android 16 Beta 2 punta a migliorare l'esperienza utente in vari ambiti, dal fotografico al multimedia, fino a dare maggiori strumenti agli sviluppatori per creare applicazioni più performanti e innovative.