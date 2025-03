Android 16 Beta 3 include interfaccia a schede nell'app Terminale

Google ha rilasciato Android 16 Beta 3 il 13 marzo, segnando un passo significativo verso la versione stabile di Android 16. Tra la vasta gamma di miglioramenti e personalizzazioni, tra cui l'attivazione dello Screen Saver in base alla posizione del dispositivo, l'aspetto atteso da tempo è l'app Terminal. L'anno scorso, il tag ferrochrome-dev-option in Android Open Source Project (AOSP) ha accennato a una nuova app Terminale Linux di Android tramite una stringa. Con l'aggiornamento Pixel di marzo 2025 è stata poi rilasciata la versione stabile dell'app.

L’app Terminale è basata su Debian e viene eseguita in una macchina virtuale tramite Android Virtualization Framework. Ciò consente agli utenti di avere una versione portatile di una distribuzione Linux. Tuttavia, all'app mancava una delle funzionalità più comuni ma utili: l'aggiunta di più schede. A questo proposito, Mishaal Rahman di Android Authority, ha notato che Android 16 Beta 3 ha apportato modifiche all'interfaccia utente aggiungendo Tab Strip.

Android 16 Beta 3: come utilizzare la nuova funzionalità di Terminale

Con Android 16 Beta 3, cliccando su +, gli utenti possono ora aggiungere più schede, eseguire più attività contemporaneamente e persino eseguire comandi sudo. È anche possibile aggiungere fino a 12 schede senza problemi. Tuttavia, una volta creata la scheda, non può essere riorganizzata o rinominata, ma soltanto eliminata. Inoltre, la terza beta ha aggiunto il pulsante "Display". Per ora, questo pulsante non è funzionale e il suo ruolo esatto non è chiaro. Mishaal Rahman sospetta che esegua applicazioni grafiche Linux.

Come accennato in precedenza, l'app Terminale Linux di Android 16 Beta 3 non permette di riorganizzare o rinominare le schede. Tuttavia, ciò potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che si tratta di una recente novità. Con i successivi aggiornamenti, l'app Terminale dovrebbe avere funzionalità più comode. Chi volesse provare la nuova app Terminal può abilitare le opzioni sviluppatore e attivare/disattivare Linux Development Environment. Per fare ciò basta accedere alle Impostazioni e selezionare Sistema. In seguito, toccare Opzioni sviluppatore e, infine, Ambiente di sviluppo Linux. Prima di cominciare il sistema chiederà di installare un pacchetto immagine Debian da 560 MB.