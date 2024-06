Google torna con un nuovo evento hardware previsto per agosto

Google ha annunciato il suo prossimo evento hardware "Made by Google", che si terrà il 13 agosto 2024. L'evento, programmato per le 10:00 PT / 13:00 ET, presenterà "il meglio dell'intelligenza artificiale di Google, del software Android e della gamma di dispositivi Pixel". Le aspettative sono alte, poiché Google non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali, ma i protagonisti principali saranno probabilmente i Pixel 9 e Pixel 9 Pro (come suggerisce il teaser di presentazione dell'evento), i nuovi smartphone di punta dell'azienda.

La data di lancio anticipata rispetto agli anni precedenti, insieme alle recenti fughe di notizie, suggerisce che Google stia cercando di distanziarsi dal lancio dell'iPhone 16 di Apple. Oltre agli smartphone, l'evento dovrebbe dare un'ampia panoramica su Android 15, il nuovo sistema operativo mobile di Google, il cui rilascio è previsto in concomitanza con l'evento.

Dato il focus di Apple sull'intelligenza artificiale nei suoi ultimi prodotti, è interessante notare che Google pone l'IA in cima alla lista dei temi principali dell'evento. È possibile che l'azienda presenterà nuovi sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale per i suoi dispositivi Pixel e per il sistema operativo Android, al fine di differenziarsi dalla concorrenza.

Google ha qualche asso nella manica?

Come da tradizione per gli eventi Google, c'è già molta curiosità su quanto l'azienda riuscirà a mantenere segreta fino all'evento. Negli anni passati, dettagli sui prodotti in arrivo sono trapelati online con largo anticipo. Con meno di due mesi all'evento, resta da vedere se Google riuscirà a mantenere qualche asso nella manica.

Nelle prossime settimane, ci aspettiamo di ricevere maggiori dettagli da Google sull'evento, inclusi possibili teaser sui prodotti in arrivo e conferme ufficiali sulla partecipazione. L'evento "Made by Google" del 13 agosto si prospetta ricco di novità e potrebbe dare un'importante indicazione sulla direzione futura di Google nel mercato dell'hardware e del software.

La presentazione del Pixel 9 e del Pixel 9 Pro, insieme ad Android 15 e ai nuovi sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale, dimostra l'impegno di Google a migliorare continuamente i propri prodotti e servizi per offrire agli utenti un'esperienza sempre più avanzata e integrata. Non resta che attendere per vedere quali sorprese Google riserverà al suo pubblico globale.