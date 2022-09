Android 13: una Developer Image per tornare ad Android 12

In concomitanza del rilascio di Android 13 per i modelli più recenti della linea Pixel gli sviluppatori di Mountain View hanno distribuito un comunicato nel quale gli utenti venivano avvertiti di un malfunzionamento a carico dell'immagine di sistema della nuova release.

In sostanza, quando si effettua il flash di un dispositivo ad Android 13 non è più possibile tornare indietro ad una versione più datata del Robottino Verde. Per questo motivo l'azienda californiana ha reso disponibile un'immagine di Android 12 dedicata agli sviluppatori che desiderano effettuare un downgrade del proprio device.

Caratteristiche della Developer Support Image

Date le caratteristiche di questa immagine (rilasciata esplicitamente come "Developer Support Image"), la sua installazione non garantisce un ripristino completo delle funzionalità disponibile, si avrà comunque un ambiente completo per effettuare i test di funzionamento sulle applicazioni destinate al Google Play Store.

Il problema legato all'immagine di Android 13 sarebbe dovuto ad una vulnerabilità del bootloader riscontrata nei modelli Pixel 6, 6 Pro e 6a. Alla base di questo malfunzionamento dovrebbe esserci un sistema anti-rollback appositamente concepito per contrastare gli attacchi informatici basati sui downgrade forzati.

Tale sistema di protezione effettua una verifica sui fusibili presenti nel processore del dispositivo coinvolto, ogni versione del sistema effettua un conteggio di tali componenti e se il risultato ottenuto è troppo elevato rispetto a quello atteso il sistema stesso viene considerato come insicuro (o obsoleto) e non ne viene consentito l'avvio.

Limiti della Developer Support Image

La Developer Support Image resa disponibile dai tecnici di Mountain View presenta una correzione proprio per quanto riguarda il conteggio dei fusibili. Come reso noto dalla casa madre si tratta di un'immagine utilizzabile unicamente per scopi legati allo sviluppo per Android.

Oltre al fatto che non si tratta di una release paragonabile a quelle pubbliche per l'uso comune, andrebbe considerato che essa non è destinata a ricevere aggiornamenti di sicurezza via OTA.

Si tenga infine conto del fatto che la Developer Support Image non è una CTS (Compatibility Test Suite) anche se fornisce un set di API sufficientemente stabile per gli sviluppatori.