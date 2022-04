Android 13 beta rilasciata

Il team di coder Google ha annunciato il rilascio della nuova versione beta di Android 13 . Questa release del sistema operativo del Robottino Verde introduce diverse novità interessanti per quanto concerne la privacy degli utenti e la loro sicurezza. Ad esempio la gestione dei permessi alle applicazioni è stata resa notevolmente più granulare, dunque si è ora possibile indicare al sistema di concedere gli accessi solo ad una determinata tipologia di file, come immagini, video, audio file di debug, ecc. Android 13 beta beneficia inoltre del supporto all'anticipatory audio routing, in buona sostanza il device potrà indicare alle media application, tramite una serie di API, il modo più giusto per instradare l'audio, con i relativi settaggi, verso altri dispositivi.

Altra novità introdotta in Android 13 beta riguarda l'implementazione dello standard Bluetooth LE (Low Energy) audio. Si tratta sostanzialmente di un protocollo per la trasmissione audio a bassa potenza wireless. Oltre a garantire un minore consumo energetico, fattore vitale per i device mobile, il Bluetooth LE permette di trasmettere audio in una maggiore qualità a patto che anche l'altro dispositivo supporti il medesimo standard.

Sempre in Android 13 beta troviamo la funzionalità di MIDI 2.0 over USB. Il MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un'interfaccia utilizzata per l'l'interazione degli strumenti musicali elettronici. Oggi non è raro per un musicista affidarsi ad un device mobile, come uno smartphone oppure un tablet, o a determinati applicativi per gestire gli strumenti e conservare diverse tipologie di file e contenuti che servono appunto per produrre musica o per fare un certo tipo di esibizione. Dunque l'introduzione del MIDI 2.0 over USB in Android permetterà agli utenti di gestire ed interfacciarsi al meglio con tutti i vari strumenti musicali che sfruttano il protocollo MIDI.

Attualmente la beta di Android 13 è disponibile unicamente per Pixel 4 e 4XL, Pixel 4a e 4a 5G, Pixel 5 e 5a ed ovviamente anche per Pixel 6 e 6 Pro.