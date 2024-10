America's Cup: come vederla in diretta streaming dall'estero

Continua la sfida tra New Zealand e Britannia per conquistare l'America's Cup 2024. Dopo le prime quattro vittorie dei neozelandesi, infatti, Britannia ha conquistato le due regate di oggi, riaprendo la partita (ricordiamo che vince chi arriva prima a sette vittorie). Il calendario delle prossime regate è il seguente:

Venerdì 18 ottobre: gara 7 ed gara 8

gara 7 ed gara 8 Sabato 19 ottobre: gara 9 e gara 10

gara 9 e gara 10 Domenica 20 ottobre: eventuali gara 11 e gara 12

eventuali gara 11 e gara 12 Lunedì 21 ottobre: eventuale gara 13

Tutte le gare prendono il via alle 14.30. Per guardare in diretta streaming la nuova edizione della Coppa America è possibile collegarsi a NOW e attivare il Pass Sport, dal costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese. Il Pass consente l'accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky e, quindi, anche alla Champions League, alla Formula 1 e molto altro ancora.

Per seguire l'America's Cup 2024 in streaming dall'estero (e con commento in italiano), invece, serve una VPN che consente di scegliere un server italiano e poi di collegarsi a NOW per seguire la diretta. La VPN giusta su cui puntare in questo momento è NordVPN, ora in offerta al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

America's Cup in diretta dall'estero: la procedura per vedere le regate

La procedura da seguire per vedere l'America's Cup in diretta dall'estero è la seguente:

per prima cosa è necessario attivare una VPN illimitata come NordVPN

dall'app della VPN bisogna poi selezionare un server italiano

a questo punto basta collegarsi a NOW con il Pass Sport attivo per seguire le gare

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora in offerta a 2,99 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso.

