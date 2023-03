American Express offre la quota gratuita per la Carta Oro Business

American Express ha presentato la nuova Carta Oro Business. Tra i tanti vantaggi offerti c'è anche la quota annuale gratuita, elemento che consente alla carta di credito Amex di emergere sulla concorrenza. Ma questo non è l'unico vantaggio legato all'utilizzo della carta.

Carta Oro Business: la carta di credito di American Express con quota annuale gratuita

Per ottenere la quota gratuita ogni anno è sufficiente spendere almeno 15.000 euro ogni 12 mesi. Si tratta di una somma di denaro ampiamente raggiungibile, soprattutto ora che l'inflazione è tornata a correre in Europa e nel resto del mondo. Un altro vantaggio per la clientela business è la possibilità di prorogare i pagamenti per gli acquisti aziendali fino a 51 giorni, pro che va ad aggiungersi all'esclusivo programma a punti Membership Rewards (1 punto guadagnato per ogni euro speso). Con Carta Oro Business hai inoltre l'iscrizione gratuita a Priority Pass (livello Standard) e un'assicurazione contro gli infortuni di viaggio o eventuali inconvenienti all'estero, con assistenza immediata 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per richiedere la nuova carta business di American Express devi avere una partita IVA o essere una PMI da almeno 12 mesi, con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, essere maggiorenne e residente in Italia, e avere un conto corrente bancario o postale che rientra nel circuito SEPA.

Se sei alla ricerca di una carta di credito con quota gratuita, sicura, capace di offrire reale valore alle tue spese, la nuova Carta Oro Business di American Express rappresenta l'acquisto ideale. Richiedila ora collegandoti al sito ufficiale.

