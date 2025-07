Amazon rende più accessibile Kindle Colorsoft: nuova versione più economica

L’innovazione nel mondo della lettura digitale continua a essere guidata da Amazon, che annuncia un ampliamento della propria gamma di e-reader con una nuova proposta pensata per avvicinare ancora più utenti al piacere della lettura a colori.

Versione da 16GB

Il nuovo Kindle Colorsoft nella versione base da 16GB viene proposto a 249,99 dollari, una cifra che rappresenta un deciso abbassamento della soglia d’ingresso rispetto al modello standard, ottenuto grazie a un taglio della memoria da 32GB a 16GB.

Questa scelta consente a Amazon di rendere la lettura digitale a colori più accessibile, mantenendo inalterate le qualità che hanno decretato il successo della linea: un design raffinato, materiali di qualità e una serie di caratteristiche tecniche che rispondono alle esigenze dei lettori più esigenti.

Caratteristiche tecniche

Questo e-reader dispone di un display da 7 pollici ad alta risoluzione, vero punto di forza del Kindle Colorsoft. Grazie a una resa cromatica vivace e realistica, il dispositivo si conferma ideale per chi ama immergersi in fumetti, graphic novel e libri illustrati, settori in cui la fedeltà dei colori è fondamentale per un’esperienza di lettura appagante.

Il comfort visivo è garantito dalla presenza di una luce regolabile anti-riflesso, mentre l’autonomia della batteria – che può raggiungere fino a otto settimane – rende il dispositivo un compagno affidabile per chi legge in mobilità, senza il timore di restare a corto di energia nei momenti meno opportuni.

Ulteriori dettagli

Nonostante la versione base rinunci ad alcune funzioni avanzate come la luce frontale auto-regolante e la ricarica wireless, presenti invece nella Signature Edition, tutte le funzionalità essenziali rimangono intatte. Tra queste spicca l’inclusione di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited, il servizio che offre accesso a un catalogo di oltre quattro milioni di ebook, ampliando in modo significativo le possibilità di scelta per gli utenti e consolidando ulteriormente il valore aggiunto dell’ecosistema Amazon.

Con questa novità, Amazon consolida la propria posizione in un mercato degli e-reader sempre più competitivo, offrendo soluzioni pensate per soddisfare esigenze differenti, sia in termini di età sia di aspettative tecnologiche. L’espansione della gamma Kindle Colorsoft testimonia l’impegno costante dell’azienda nell’innovazione e nell’accessibilità, portando la lettura digitale a colori a un pubblico sempre più ampio e variegato.