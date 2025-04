Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: l'offerta scade il 16 aprile

Per chi vuole nelle prossime settimane ascoltare le nuove uscite musicali e i propri brani preferiti senza pagare, Amazon ha l'offerta giusta: il servizio Amazon Music Unlimited è disponibile gratis per 3 mesi, al termine poi l'abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che non si decida di dare la disdetta prima. In caso di rinnovo, sarà possibile richiedere la cancellazione in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited gli utenti possono selezionare e riprodurre i propri brani preferiti senza pubblicità, usufruendo di skip illimitati. Se dunque si vuole ascoltare prima questo artista e poi quell'altro, lo si può benissimo fare, senza peraltro alcuna interruzione.

Inclusi nel catalogo vi sono anche i podcast più popolari senza pubblicità, a differenza di altre piattaforme altrettanto note che differenziano il catalogo dei brani musicali con quello dei podcast, a volte anche prevedendo un'app a parte. Tutto questo si traduce in una proposta più omogenea e meno caotica, con il vantaggio anche di risparmiare spazio nella memoria del telefono.

Un altro punto di forza del servizio musicale Amazon è la qualità di ascolto: mentre la maggior parte della concorrenza si limita alla definizione standard, Amazon offre l'audio in qualità lossless e Ultra HD, con un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto alla qualità standard.

Come attivare la prova gratuita di 3 mesi

L'attivazione della prova gratuita di 3 mesi di Amazon Music Unlimited è sufficiente collegarsi al sito Amazon e cliccare sul bottone Iscriviti ora, paga dopo. La promozione è valida fino alle 17:00 del 16 aprile 2025.

Ricapitolando, si tratta di un'offerta ideale per quanti amano la musica e vogliono al tempo stesso provare il servizio offerto da Amazon. Dopo la scedenza della promo, il periodo di prova passerà da 3 mesi a 1 mese, vale a dire 60 giorni in meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.