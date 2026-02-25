Amazon Music Unlimited è in sconto del 30% per i primi 3 mesi

In concomitanza con l’inizio della 76^ edizione del Festival di Sanremo, il servizio di abbonamento musicale Amazon Music Unlimited propone una nuova offerta: i clienti idonei beneficiano del 30% di sconto per 3 mesi, con il costo dell’abbonamento che passa da 10,99 euro a 7,69 euro al mese.

Al termine del periodo promozionale, il prezzo torna a 10,99 euro al mese, con la possibilità di cancellare il proprio abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e cliccare sul bottone “Iscriviti di nuovo ora” e seguire le istruzioni su schermo.

Con Amazon Music Unlimited è possibile scegliere e riprodurre i propri brani preferiti senza pubblicità, ascoltare i podcast più popolari senza interruzioni, nonché beneficiare di skip illimitati e scaricare una o più canzoni per poi ascoltarle offline quando non ci si può connettere a una rete Wi-Fi o ai dati mobili della propria offerta.

L’esperienza di ascolto è resa ancora migliore dalla presenza dell’audio spaziale. I brani che vantano quest’ultima tecnologia includono l’etichetta “360 Reality Audio”, mentre la versione stereo è facilmente riconoscibile dall’etichetta “Dolby Atmos”. Un ulteriore passo in avanti viene compiuto con l’audio in qualità lossless, che vanta un bitrate doppio rispetto a quello proposto dai servizi di streaming in definizione standard.

E per non farsi mancare nulla, il catalogo musicale comprende anche milioni di brani in Ultra HD, una qualità superiore rispetto al CD con un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto alla definizione standard, con il quale è possibile cogliere le sfumature delle registrazioni in studio per un’esperienza di ascolto definitiva.

L’offerta sul servizio di abbonamento Amazon Music Unlimited, ora disponibile in sconto del 30% per i primi 3 mesi, è valida per un periodo di tempo limitato. Può essere un’ottima idea per chi vuole vivere l’ultimo Festival della canzone italiana nel migliore dei modi.

