Amazon Music Unlimited è in prova gratuita per 30 giorni

Sul sito ufficiale di Amazon è disponibile una nuova promozione che consente di provare Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni. Durante la prova gratuita si ha accesso illimitato a cento milioni di brani, skip illimitati e le altre funzionalità principali del servizio, tra cui la definizione in Ultra HD.

Music Unlimited è il servizio streaming musicale di Amazon, che per qualità dell'esperienza di ascolto e numero di canzoni presenti in catalogo rimane uno dei punti di riferimento più importanti in questo settore. Il regolamento della promozione specifica soltanto che la prova gratuita è riservata ai nuovi clienti del servizio.

Amazon Music Unlimited in prova gratuita per 30 giorni

Ascolto di cento milioni di brani senza pubblicità, skip senza limiti, riproduzione offline, audio spaziale e l'esperienza dell'alta definizione: sono questi i principali punti di forza di Music Unlimited, ora disponibile gratis per 30 giorni. Al termine del periodo di prova si è poi liberi di scegliere se rinnovare a 10,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Proprio l'ascolto in alta definizione è uno dei fiori all'occhiello del servizio streaming musicale di Amazon. Come funziona? In genere i servizi concorrenti offrono la definizione standard, che implica una compressione dell'audio che va a sacrificare inevitabilmente la qualità originale.

L'alta definizione è invece sinonimo di audio in qualità CD ("lossless"), con un bitrate doppio rispetto ai servizi di streaming classici. Inoltre, con Amazon ci si può spingere fino all'Ultra HD, vale a dire fino a 24 bit e 192 kHz, grazie a cui è possibile catturare le sfumature delle registrazioni in studio.

Per provare gratis 30 giorni Amazon Music Unlimited è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Amazon e cliccare sul pulsante giallo "Iscriviti, è gratis per 30 giorni". Volendo, poi, è possibile disdire il rinnovo prima della scadenza della prova tramite le impostazioni di Amazon.

