Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni: tutte le ultime uscite

Goditi quest'ultimo mese d'estate con tutta la musica che vuoi, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento. Amazon Music Unlimited ti offre accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, con possibilità di ascolto simultaneo su un massimo di 6 dispositivi e suggerimenti su misura per i tuoi gusti.

Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni e annullare quando vuoi, senza penali.

Amazon Music: le ultime uscite nella piattaforma

Il servizio rappresenta una delle soluzioni più convenienti per le famiglie, grazie all'opzione di ascolto condiviso per sei persone, mantenendo al contempo un'elevata qualità audio, anche in formato spaziale, e con un audiolibro al mese tra più di 350.000 titoli disponibili. Le playlist sono organizzate per classifiche, generi e atmosfere, con nuove selezioni che si adattano progressivamente alle tue preferenze, così da offrirti sempre contenuti freschi da scoprire.

La prova gratuita è riservata a chi non ha mai attivato un abbonamento Amazon Music Unlimited. Terminato il mese di prova, il rinnovo automatico avverrà al costo di 10,99 euro al mese, a meno che non venga disdetto in anticipo e senza costi aggiuntivi.

Tra le principali novità musicali disponibili in questo periodo:

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber GRANDE ANIMA - Clementino

- Clementino Greetings From Your Hometown - Jonas Brothers

- Jonas Brothers THIS IS FOR - TWICE

- TWICE No Rain, No Flowers - The Black Keys

- The Black Keys Canzoni Per Anni Spietati - Negrita

- Negrita Don’t Tap the Glass - Tyler, the Creator

- Tyler, the Creator Sex Hysteria - Jessie Murph

- Jessie Murph Flux - Alison Goldfrapp

- Alison Goldfrapp A Matter of Time - Laufey

- Laufey Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Per attivare la prova basta andare sul sito di Amazon Music Unlimited.

