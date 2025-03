Amazon Music Unlimited al 50% di sconto: ultimi giorni per approfittarne

Ti piace ascoltare musica, oppure podcast, ovunque ti trovi? Allora non puoi perdere l'ultima promozione Amazon Music: fino al 4 marzo, puoi abbonarti al piano Unlimited con uno sconto del 50% per 4 mesi. Potrai così accedere a un catalogo che conta oltre 100 milioni di brani in alta definizione, senza pubblicità e con altri vantaggi esclusivi. Scopri come approfittarne.

Abbonati al 50% di sconto, disdici quando vuoi

Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming musicale premium di Amazon, che offre una qualità audio superiore e un'esperienza d'ascolto immersiva. Oltre a un vastissimo catalogo di brani in HD e Ultra HD, include musica in qualità Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Tra i vantaggi, c'è la possibilità di ascoltare musica on demand senza interruzioni pubblicitarie, scaricare i brani per ascoltarli offline e saltare tracce senza limiti. Oltre alla musica, l'abbonamento include anche i podcast più popolari, sempre senza alcuna pubblicità.

Se ti abboni ad Amazon Music Unlimited entro il 4 marzo, riceverai il 50% di sconto per 4 mesi di abbonamento: ti basta cliccare qui per verificare se sei idoneo ad attivare l'iniziativa. Una volta terminata la promozione, Unlimited si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 10,99 euro. Tuttavia, potrai sempre annullare in qualsiasi momento e quindi prima del rinnovo automatico.

