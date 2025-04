Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis con accesso illimitato

Se si è alla ricerca di un servizio streaming musicale in prova in vista delle prossime vacanze per i ponti primaverili, segnaliamo la promozione valida per Amazon Music Unlimited, gratis per 30 giorni per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta. Al termine della prova, l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire il rinnovo senza costi aggiuntivi prima che la prova gratuita finisca.

Con Amazon Music Unlimited si ha accesso illimitato a 100 milioni di brani, insieme ai podcast più popolari, con la possibilità di scegliere e riprodurre i propri brani preferiti senza pubblicità e con skip illimitati. Inoltre, anche per chi attiva la prova gratuita, è disponibile l'ascolto offline su qualsiasi dispositivo.

Accesso illimitato all'intero catalogo

L'accesso illimitato al catalogo di Amazon Music Unlimited include anche la possibilità di ascoltare le ultime uscite. Tra queste si annoverano ad esempio i nuovi singoli Bottiglie vuote (Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali) e Nonostante tutto (Elisa insieme a Cesare Cremonini). Tra i nuovi brani, invece, riflettori accesi su Comuni Mortali di Achille Lauro, Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva, La Bellavita di Artie 5ive, e Canerandagio - Parte 1 di Neffa.

Durante la prova gratuita è possibile accedere ad un'esperienza di ascolto di livello superiore, grazie all'audio in qualità CD (audio lossless) e all'Ultra Alta Definizione. Quest'ultima, disponibile su oltre sette milioni di brani, offre una qualità superiore rispetto all'audio lossless, con un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard.

Come attivare la prova gratuita di un mese di Amazon Music Unlimited

L'attivazione della prova gratuita di un mese di Amazon Music Unlimited richiede il collegamento sul sito ufficiale di Amazon. Dopo essersi collegati alla pagina dedicata all'offerta, è sufficiente premere sul pulsante Iscriviti, è gratis per 30 giorni, per completare la procedura guidata in pochi minuti.

Infine, ricordiamo che la promozione è disponibile soltanto per i nuovi iscritti al servizio.

