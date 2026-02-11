Amazon Music Unlimited: 30 giorni di prova gratuita per i nuovi clienti

Per chi è alla ricerca di un nuovo servizio di abbonamento musicale può prendere in considerazione Amazon Music Unlimited, che ai nuovi clienti offre un periodo d'uso gratuito di 30 giorni con accesso completo all'intero catalogo. Al termine della prova il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Con Amazon Music Unlimited si ottiene un catalogo di 100 milioni di brani in qualità HD, Ultra HD, Dolby Atmos e 360 Reality Audio, più migliaia di playlist curate da esperti musicali e i podcast più popolari. Inoltre, gli abbonati idonei hanno l'opportunità di ascoltare un audiolibro al mese gratuitamente.

I contenuti più popolari su Amazon Music Unlimited

Al momento su Amazon Music Unlimited i brani più popolari sono Esibizionista di Annalisa, L'Amore Non Mi Basta di Emma Marrone, Balorda Nostalgia di Olly & July, Bam Bam di Banfy & Sheridan, Per Te di Ernia e Amor di Achille Lauro.

Nella sezione Album popolari domina KPop Demon Hunters, Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, Tutta Vita (Sempre) di Olly & Juli, Schiena di Emma Marrone, Antologia Della Vita di Irama, G di Giorgia, Gli anni degli 883 e Colpa Delle Favole di Ultimo.

Per quanto riguarda invece i podcast di tendenza, gli abbonati al servizio di streaming musicale targato Amazon figurano Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini (de il Post), Il podcast di Alessandro Barbero, Non hanno un amico (di Luca Bizzarri), Cose Molto Umane (di Gianpiero Kesten), Profondo Nero (con Carlo Lucarelli) e Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps (di Pablo Trincia).

Al momento i nuovi iscritti al servizio Amazon Music Unlimited possono beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale hanno accesso all'intero catalogo e a tutte le funzionalità degli abbonati. Una volta terminato il periodo di prova, l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.