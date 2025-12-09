Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Amazon Music Unlimited: 3 mesi GRATIS, l'offerta a tempo da non perdere

Per i non iscritti a Prime c'è un'occasione da non perdere per 90 giorni di musica no-stop.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 9 dic 2025
Amazon Music Unlimited rinnova la propria offerta ai non abbonati per permetterti di provare il servizio di streaming musicale con un'opportunità da non perdere. Se non sei iscritto a Prime hai diritto infatti a riscattare una prova gratuita della durata di tre mesi, durante la quale potrai accedere all'intero catalogo della piattaforma e a tutte le sue funzioni senza pubblicità.

Attivando la prova potrai scoprire un immenso catalogo di 100 milioni di brani disponibili in streaming e senza pubblicità: potrai ascoltare la tua musica preferita in ogni momento, dai grandi classici alle ultime uscite. Inoltre, avrai anche i podcast più popolari, anche questi senza pubblicità, e una selezione di oltre 350.000 audiolibri tra cui scegliere un titolo al mese incluso nel tuo abbonamento.

Resterai stupito anche dalla qualità sonora: potrai provare l’audio spaziale e HD, che rende l’ascolto più immersivo e realistico, come se fossi circondato dalla musica. Un dettaglio che cambia radicalmente l'esperienza, specie se utilizzi un ottimo paio di cuffie, una soundbar o speaker di alto livello.

Un servizio di streaming che punta a metterti al centro della musica e in maniera illimitata: ora puoi provarlo per 3 mesi, ma solo se sei un nuovo cliente e non iscritto a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

