Amazon Music Unlimited: 3 mesi GRATIS, l'offerta a tempo da non perdere

Amazon Music Unlimited rinnova la propria offerta ai non abbonati per permetterti di provare il servizio di streaming musicale con un'opportunità da non perdere. Se non sei iscritto a Prime hai diritto infatti a riscattare una prova gratuita della durata di tre mesi, durante la quale potrai accedere all'intero catalogo della piattaforma e a tutte le sue funzioni senza pubblicità.

Attivando la prova potrai scoprire un immenso catalogo di 100 milioni di brani disponibili in streaming e senza pubblicità: potrai ascoltare la tua musica preferita in ogni momento, dai grandi classici alle ultime uscite. Inoltre, avrai anche i podcast più popolari, anche questi senza pubblicità, e una selezione di oltre 350.000 audiolibri tra cui scegliere un titolo al mese incluso nel tuo abbonamento.

Resterai stupito anche dalla qualità sonora: potrai provare l’audio spaziale e HD, che rende l’ascolto più immersivo e realistico, come se fossi circondato dalla musica. Un dettaglio che cambia radicalmente l'esperienza, specie se utilizzi un ottimo paio di cuffie, una soundbar o speaker di alto livello.

Un servizio di streaming che punta a metterti al centro della musica e in maniera illimitata: ora puoi provarlo per 3 mesi, ma solo se sei un nuovo cliente e non iscritto a Prime.

