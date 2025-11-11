Amazon Music: provalo gratis per 1 mese e ascolta le ultime uscite

Amazon Music Unlimited è la piattaforma di streaming musicale del colosso e-commerce, che non ha nulla da invidiare a Spotify e altri concorrenti presenti sul mercato. Il suo catalogo è enorme: oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, con le ultime uscite discografiche, vecchi successi, podcast e audiolibri.

Tutto questo puoi averlo gratis per 30 giorni, semplicemente attivando la prova gratuita sul sito ufficiale: un modo intelligente per testare le funzionalità del servizio. Ma andiamo a scoprire più da vicino Amazon Music.

Tutta la musica che vuoi, senza limiti: scopri Amazon Music

Non hai ancora mai utilizzato Amazon Music e vorresti "testarlo" prima di effettuare un abbonamento? Ora la piattaforma ti dà questa possibilità, grazie alla prova gratuita della durata di un mese. Terminata, potrai decidere se continuare al costo di 10,99€ al mese oppure disdire.

Come dicevamo, la piattaforma mette a disposizione un catalogo sterminato, con possibilità di ascolto anche offline. Tra le ultime uscite, segnaliamo i nuovi album e singoli di Rosalia, Caparezza, Tiziano Ferro e Charlie Charles. Sono presenti anche playlist curate da esperti e stazioni personalizzate, che ti faranno scoprire nuovi artisti e generi ogni giorno.

Il tutto con un audio spaziale, dotato di tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Non solo musica comunque: su Amazon Music ci sono anche i podcast più popolari e oltre 350mila audiolibri (puoi sceglierne uno al mese, da ascoltare incluso nell'abbonamento).

Per approfittare della prova gratuita vai sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.