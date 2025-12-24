Amazon Music: promo natalizia con prova gratuita e maxi sconto

Durante il periodo festivo, Amazon rinnova le offerte dedicate allo streaming musicale con una promozione dedicata a chi vuole ascoltare musica senza pubblicità e con una qualità audio superiore. L'iniziativa riguarda Amazon Music Unlimited e propone condizioni vantaggiose sia per chi si avvicina al servizio per la prima volta, sia per chi lo ha già utilizzato in passato.

Chi non ha mai attivato Amazon Music Unlimited, oppure decide di registrarsi con un nuovo account, può accedere a 3 mesi di utilizzo gratuito, un'opportunità perfetta per testare tutte le funzionalità del servizio senza alcuna spesa iniziale. Gli utenti che invece hanno già un account Amazon e hanno sottoscritto l'abbonamento in passato possono beneficiare di uno sconto del 75% sui primi due mesi, pagando 2,75 euro al mese invece del prezzo standard di 10,99 euro.

Come attivare le promozioni? Basta andare sulla pagina ufficiale del servizio.

Come funziona la promozione Amazon Music Unlimited

Una volta iscritti, si ottiene l'accesso a un catalogo enorme con oltre 100 milioni di brani disponibili on demand e senza interruzioni pubblicitarie. Oltre alla musica, il servizio include numerosi podcast senza annunci e la possibilità di ascoltare un audiolibro gratuito ogni mese.

L'esperienza di ascolto è ulteriormente migliorata grazie al supporto all'audio HD e all'audio spaziale, tecnologie pensate per offrire un livello qualitativo superiore rispetto allo streaming tradizionale. Amazon Music Unlimited è utilizzabile su un'ampia varietà di dispositivi grazie alle app ufficiali: smartphone, tablet, computer, smart speaker, smart TV e altri dispositivi compatibili permettono di ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento.

La promozione attuale - 3 mesi gratis oppure 2 mesi a 2,75 euro al mese - è disponibile fino al 9 gennaio. Trattandosi di un'offerta a tempo limitato, è un'occasione da sfruttare rapidamente per accedere a uno dei servizi di streaming musicale più completi sul mercato.

