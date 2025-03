Amazon Music: 3 mesi gratis di musica e podcast senza limiti

Cosa include l’offerta

Con Amazon Music Unlimited potrai:

Ascoltare milioni di brani senza pubblicità

Riprodurre i tuoi brani preferiti on demand

Usare skip illimitati

Accedere a podcast popolari senza interruzioni

senza interruzioni Scaricare musica e ascoltarla offline

e ascoltarla offline Usare il servizio su più dispositivi: smartphone, tablet, PC, Echo e altro

Come attivare l’offerta

Per accedere all'offerta e ottenere 3 mesi gratuiti di Amazon Music:

Vai su Amazon Music e clicca su “Iscriviti ora – paga dopo”. Accedi con il tuo account Amazon (se non sei già loggato). Conferma l'iscrizione.

L’offerta si attiva subito. Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 10,99 € al mese, salvo disdetta, che puoi effettuare in qualsiasi momento dalle impostazioni del tuo account Amazon Music.

Chi può attivare l’offerta

Solo per nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited (abbonamento individuale)

ad Amazon Music Unlimited (abbonamento individuale) Valida solo una volta per account

Disponibile fino alle 17:00 del 16 aprile 2025

Non cumulabile con altre promozioni in corso

La colonna sonora perfetta per ogni momento

Amazon Music è una delle piattaforme più versatili e complete per lo streaming musicale. Che tu stia cercando la carica giusta per allenarti, un sottofondo rilassante per i momenti di pausa, o musica strumentale per concentrarti mentre lavori, troverai sempre qualcosa di adatto. È anche un ottimo modo per scoprire nuovi artisti e generi grazie a suggerimenti personalizzati. E con la possibilità di ascoltare offline, la tua musica ti accompagna ovunque, anche quando sei senza connessione.

