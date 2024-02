Amazon lancia un mega sconto sul notebook Lenovo DEFINITIVO

Il Lenovo IdeaPad 3 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080 e pannello IPS, che garantisce immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione con un luminoso livello di 300nits. Questo notebook leggero è alimentato dal potente processore Intel Core i5-1155G7, offrendo prestazioni senza compromessi per qualsiasi attività quotidiana.

Per quanto riguarda lo storage, il Lenovo IdeaPad 3 offre uno spazio ampio, veloce e sicuro grazie al disco rigido da 512GB, che consente di conservare i documenti di lavoro in modo rapido e affidabile. Inoltre, le RAM garantiscono prestazioni fluide e multitasking senza interruzioni, consentendo di lavorare su più applicazioni contemporaneamente.

La grafica di livello superiore è garantita dalla scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, che offre immagini di alta qualità, dettagli nitidi e colori vibranti per soddisfare le esigenze di grafica, riproduzione multimediale e editing di immagini.

Inoltre, l'innovativo sistema operativo Windows 11 Home in modalità S offre un'esperienza performante sin dal primo utilizzo, con sicurezza integrata e accesso a una vasta gamma di applicazioni per soddisfare le esigenze lavorative. Si tratta, dunque, di un notebook perfetto per lo studio e il lavoro con un design elegante e sobrio, perfettamente in linea con un contesto di un ufficio.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 20% sul notebook Lenovo (Ideapad3) che viene venduto poi alla cifra finale di 599€.