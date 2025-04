Amazon lancia Project Kuiper per sfidare SpaceX nello spazio

27 satelliti in orbita, 3.200 previsti, 17 miliardi di dollari di investimento, 4,6 milioni di clienti da raggiungere. Questi sono i numeri che segnano la nuova sfida di Amazon nel competitivo mercato delle connessioni via satelliti internet. Con il suo ambizioso Project Kuiper, il colosso dell’e-commerce si prepara a competere con Starlink, la rete satellitare già consolidata di SpaceX.

Il debutto ufficiale del progetto è avvenuto con un lancio dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Un razzo Atlas V ha portato in orbita bassa terrestre i primi 27 satelliti della futura costellazione, posizionandoli a circa 450 chilometri di altitudine. Questi dispositivi rappresentano solo l’inizio di una rete che, a pieno regime, dovrebbe contare migliaia di unità, offrendo connessioni internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta.

La scelta dell'orbita bassa

La scelta dell’orbita bassa terrestre non è casuale. A questa distanza, i satelliti garantiscono tempi di latenza significativamente inferiori rispetto ai tradizionali satelliti geostazionari, che operano a oltre 35.000 chilometri dalla Terra. Questo vantaggio tecnico è cruciale per fornire un servizio competitivo nel mercato dell’internet globale, un settore in cui la rapidità e la stabilità delle connessioni sono fattori determinanti.

Nonostante l’entusiasmo, Amazon si trova a dover inseguire un concorrente già affermato. SpaceX, guidata da Elon Musk, ha già raggiunto una base di oltre 4,6 milioni di utenti in tutto il mondo grazie alla rete Starlink. Questa rete serve comunità remote, aziende, voli aerei e persino missioni spaziali. Secondo l’analista Craig Moffett di MoffettNathanson, colmare questo divario sarà una sfida ardua per il team di Jeff Bezos.

Un investimento mastodontico

L’investimento finanziario è imponente: circa 17 miliardi di dollari sono stati destinati alla prima generazione di satelliti, con costi operativi annuali stimati tra 1 e 2 miliardi di dollari. Questa cifra riflette la complessità tecnologica del progetto, che richiede una sincronizzazione impeccabile tra i satelliti in movimento rapido e i terminali terrestri. Inoltre, Project Kuiper non rappresenta solo una sfida tecnologica, ma anche un’opportunità di integrazione verticale per Amazon. La rete satellitare potrebbe potenziare servizi come Amazon Web Services e migliorare la logistica aziendale, connettendo i veicoli di consegna anche nelle aree più remote.

La competizione tra Amazon e SpaceX non si limita all’ambito tecnologico, ma assume anche connotazioni geopolitiche. Mentre Elon Musk e la sua azienda sono stati coinvolti in controversie legate al supporto in zone di conflitto, alcuni osservatori vedono in Jeff Bezos e nella sua compagnia un’alternativa più neutrale per il panorama della connettività globale. Questo aspetto potrebbe influenzare le scelte di governi e organizzazioni che cercano di mantenere un equilibrio politico nella scelta dei fornitori di connessione.