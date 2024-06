Amazon competerà con Temu e Shein con store low cost

Amazon ha recentemente organizzato un evento a porte chiuse con i venditori in Cina per parlare loro dei suoi piani per lanciare un negozio low cost. Questo includerà abbigliamento economico, articoli per la casa e non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, Amazon dovrebbe aprirà questo negozio in autunno. Con il lancio di questa nuova vetrina, l’azienda spera di posizionarsi meglio per competere con Temu e Shein che hanno ampliato la loro presenza negli Stati Uniti e nel mondo negli ultimi anni. Si prevede che molti dei prodotti nel nuovo negozio di Amazon costeranno meno di 20 dollari. Alcuni prodotti mostrati durante la presentazione includono prodotti senza brand come strumenti per il massaggio facciale, pesi per le braccia e custodie per telefoni.

Amazon: gli ordini tra Cina e USA arriveranno entro 11 giorni

Tra i maggiori problemi di alcuni di questi negozi economici che importano dalla Cina vi sono i lunghi tempi di consegna. Con l'offerta di Amazon, i prodotti verranno spediti dalla Cina agli Stati Uniti in un periodo compreso tra nove e 11 giorni. Un altro modo in cui Amazon competerà con Shein è offrendo una produzione in piccoli lotti. I venditori potranno infatti testare nuovi articoli per vedere quanto bene vendono prima di aumentare la produzione.

Amazon ha non ha confermato il lancio del nuovo negozio in autunno, ma un portavoce dell'azienda ha detto: "Esploriamo sempre nuovi modi di lavorare con i nostri partner di vendita per soddisfare i nostri clienti con una maggiore scelta, prezzi più bassi e maggiore convenienza". Sarà interessante vedere che tipo di controllo di qualità Amazon impiegherà su questo nuovo store. Alcuni di questi negozi ultra-economici sono infatti noti per ospitare prodotti di cattiva qualità. Dopo il suo Climate Pledge ed essere diventato carbon neutral, vendere prodotti spazzatura che finiscono in una discarica dopo pochi mesi non sarebbe una buona pubblicità per l’azienda statunitense.