Amazon aggiorna il suo generatore di immagini AI

Amazon ha rilasciato una versione aggiornata del suo modello interno di generazione di immagini, Titan Image Generator. Tale modello è dedicato ai clienti AWS che utilizzano la sua piattaforma di intelligenza artificiale generativa Bedrock. Come spiegato sul blog AWS dallo sviluppatore Channy Yun, il nuovo Titan Image Generator v2 porta con sé diverse nuove funzionalità. Gli utenti possono "guidare" le immagini che generano utilizzando immagini di riferimento. È poi possibile modificare elementi visivi esistenti, rimuovere sfondi e generare varianti di immagini. Secondo Yun: "Titan Image Generator v2 può rilevare e segmentare in modo intelligente più oggetti in primo piano. Con Titan Image Generator v2, puoi generare immagini a colori condizionati in base a una tavolozza di colori. [E] puoi usare la funzione di condizionamento delle immagini per dare forma alle tue creazioni".

Amazon: modello può usare immagini di riferimento personalizzate

Titan Image Generator v2 di Amazon supporta il condizionamento delle immagini. Prende un'immagine di riferimento e si concentra su specifiche caratteristiche visive in quell'immagine, come ad esempio bordi, contorni di oggetti ed elementi strutturali. Il modello può anche essere messo a punto utilizzando immagini di riferimento come un prodotto o un logo aziendale. In questo modo le immagini generate manterranno un'estetica coerente.

AWS continua a rimanere vaga su quali dati, esattamente, utilizza per addestrare i suoi modelli Titan Image Generator. In precedenza, l'azienda aveva dichiarato che si trattava di una combinazione di dati proprietari e concessi in licenza. Tuttavia, ad oggi non è stato rivelato nessun dettaglio chiaro. Invece della trasparenza, AWS offre una politica di indennizzo che copre i clienti nel caso in cui un modello Titan violi i diritti di copyright. Nella recente teleconferenza sui guadagni del secondo trimestre dell'azienda, il CEO di Amazon Andy Jassy ha affermato di essere ancora "molto ottimista" sulla tecnologia AI generativa come i modelli Titan di AWS nonostante i segnali di ripensamento da parte dell'azienda e i crescenti costi legati alla formazione e alla messa a punto dei modelli.