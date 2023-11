Amazon lancia il uso generatore di immagini AI a re:Invent 2023

Amazon ha ufficialmente lanciato il suo primo generatore di immagini AI, chiamato Titan Image Generator. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza AWS re:Invent 2023 di Las Vegas, in programma fino a domani, 1 dicembre. Titan Image Generator è già disponibile per i clienti AWS su Bedrock, la piattaforma di sviluppo AI di Amazon, ed è in grado di creare nuove immagini (a partire da una descrizione testuale) o personalizzare immagini esistenti. Come affermato dal vicepresidente per i data and machine learning services di AWS, Swami Sivasubramanian, sul palco del keynote: “è possibile utilizzare il modello per sostituire ad esempio lo sfondo esistente di un’immagine con la foto della foresta pluviale. Inoltre, si può utilizzare il modello per scambiare facilmente gli sfondi per generare immagini di lifestyle, il tutto mantenendo il soggetto principale dell'immagine e includendo anche altre opzioni”.

Amazon: image generator addestrato su vasta base di dati e con watermark

L’azienda di Jeff Bezos afferma che Titan Image Generator è stato addestrato su un “diverso set di set di dati” in un’ampia gamma di domini e può essere facoltativamente ottimizzato su set di dati personalizzati. Inoltre, include mitigazioni integrate per tossicità e bias. Le immagini create con Titan Image Generator saranno inoltre dotate di una filigrana invisibile “resistente alle manomissioni” per impostazione predefinita. Come ricordato ancora da Sivasubramanian, si tratta di un tentativo di mitigare la diffusione della disinformazione generata dall'intelligenza artificiale o di immagini contenenti abusi. Non è chiaro esattamente quale tipo di tecnica di watermarking stia utilizzando Amazon e quali strumenti oltre all'API di Amazon saranno in grado di rilevarla.

Per quanto riguarda l’addestramento di Titan Image Generator, la società ha rifiutato di indicare la provenienza dei set di dati (se ha ottenuto i permessi o sta pagando i proprietari delle immagini utilizzate per addestrare Titan Image Generator). Non è chiaro se l’azienda statunitense abbia adottato la strategia di Stability AI e OpenAI, che consentono ai creator di negare il consenso all’utilizzo delle proprie immagini per l'addestramento dell’AI o di Adobe e Getty Images, che stabiliscono schemi di compenso per i creator. Tuttavia, Sivasubramanian ha affermato che Amazon proteggerà i clienti accusati di violare il copyright con le immagini generate da Titan Image Generator. Questa è sicuramente un’ottima notizia per i clienti AWS, che potranno quindi generare adesso immagini, senza preoccuparsi dei rischi di possibili violazioni di diritti d’autore.