Amazon aggiorna i Kindle: filtro per le pubblicità inopportune e nuove spaziature del testo

La protezione degli utenti e il controllo sui contenuti digitali diventano oggi una priorità sempre più evidente nel mondo della tecnologia. In questa direzione si muove Amazon, che ha deciso di rispondere concretamente alle richieste degli utenti dei suoi dispositivi di lettura digitale, introducendo un importante aggiornamento per la linea Kindle. L’obiettivo è quello di offrire una maggiore tutela contro le pubblicità inappropriate, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei minori e alla privacy degli utenti.

Nuovo aggiornamento software 5.18.3

Con il rilascio del nuovo aggiornamento software 5.18.3, Amazon segna una svolta significativa per tutti i possessori di dispositivi ad supported. Questi modelli, venduti a un prezzo più vantaggioso rispetto alle versioni prive di annunci, si sono distinti per la presenza di pubblicità nella schermata di blocco e nella home.

Tuttavia, la visualizzazione di copertine di libri o annunci con contenuti espliciti aveva suscitato non poche polemiche, soprattutto tra chi utilizza il Kindle in ambito familiare o per la lettura di romanzi rosa, spesso caratterizzati da immagini poco adatte a un pubblico giovane.

Gli aggiornamenti coinvolti

L’aggiornamento coinvolge una vasta gamma di dispositivi: dai recenti Kindle Scribe e Colorsoft, fino alle versioni di 11ª e 12ª generazione dei Kindle standard e Paperwhite. Gli utenti potranno ora accedere a nuove opzioni direttamente dalla sezione “Il tuo account” nelle impostazioni, dove sarà possibile attivare il filtro annunci per evitare la visualizzazione di contenuti ritenuti inappropriati secondo i criteri definiti da Amazon.

Personalizzare l'esperienza di lettura

La novità più attesa riguarda la possibilità di personalizzare la propria esperienza di lettura in due modi distinti. Da un lato, si potrà eliminare il tracciamento delle abitudini di lettura, così da non ricevere più pubblicità mirate sulla base della cronologia di navigazione.

Questo aspetto si inserisce in un più ampio discorso sulla privacy, che oggi rappresenta una delle principali preoccupazioni per chi utilizza dispositivi digitali. Dall’altro, si potrà attivare un filtro per nascondere automaticamente tutti quei contenuti pubblicitari che potrebbero risultare inadatti ai più giovani, garantendo così una maggiore sicurezza minori e un ambiente di lettura più sereno e protetto.

Ulteriori dettagli e novità

L’aggiornamento non si limita però al solo controllo degli annunci. Un altro elemento che testimonia l’attenzione di Amazon verso le esigenze dei lettori riguarda la leggibilità dei testi. Sono state infatti introdotte nuove opzioni di spaziatura del testo e delle righe, pensate per migliorare l’accessibilità e rendere la lettura più agevole anche per chi ha esigenze specifiche, come persone con difficoltà visive o dislessia. Questa attenzione all’accessibilità conferma la volontà dell’azienda di rendere i propri dispositivi uno strumento inclusivo e adatto a ogni fascia di pubblico.