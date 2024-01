Amazfit Bip 5 al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate da 16€ al mese)

In queste ore lo smartwatch Amazfit Bip 5 è in vendita su Amazon a 79,90€ (minimo storico) invece che a 89,90€, grazie allo sconto del 10% per un'offerta a tempo limitato che resisterà ancora per poco. Chi non vuole pagarlo in un’unica soluzione può anche scegliere l’opzione del pagamento rateale, che consente di dilazionare la spesa in 5 comode rate da 15,98€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Bip 5 di Amazfit è tra i migliori smartwatch che si possono trovare ora sul mercato. Tra le caratteristiche più importanti si annoverano lo schermo di dimensioni generose, la batteria di lunga durata e il monitoraggio completo della salute.

La prima cosa che colpisce di Amazfit Bip 5 è lo schermo da 1,91 pollici, un unicum in questa fascia di prezzo. Il touchscreen LCD ad alta risoluzione (260 PPI) fa il resto, per un controllo dei dati nettamente migliore rispetto alla concorrenza.

Un altro punto di forza dell'orologio smart di Amazfit è il tracciamento GPS accurato, grazie a quattro sistemi di posizionamento satellitare. Questo fa sì che lo smartwatch restituisca un'eccellente precisione in occasione delle attività fisiche all'aperto.

Precisione che si estende al monitoraggio della salute attivo 24 ore su 24. Le tre metriche indispensabili sono frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e stress, che si possono tenere sotto controllo con un semplice tap.

Da notare infine la batteria di lunga durata, che con un utilizzo tipico raggiunge i 10 giorni, mentre con un uso intenso 5 giorni. A questo proposito, se si sceglie di impostarlo in modalità risparmio energetico, può durare fino a 26 giorni.

Amazfit Bip 5 è in offerta a soli 79,90€ su amazon.it, con le spese di spedizione gratuite per gli utenti abbonati a Prime.

