Alternative a Spotify? È il momento di provare gratis Amazon Music Unlimited

Per via dell'aumento di prezzo e per diversi altri fattori, molti utenti sono alla ricerca di un'alternativa a Spotify. La soluzione giusta su cui puntare, in questo momento, non può che essere Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicale con cui Amazon mette a disposizione degli utenti un catalogo di oltre 100 milioni di brani.

Per tutti i nuovi utenti (o per chi crea un nuovo account) c'è la possibilità di ottenere un mese di prova gratuita e senza alcun vincolo di rinnovo. Successivamente, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. Per richiedere subito la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

Un mese gratis di Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo enorme di contenuti, con tantissimi brani da ascoltare senza limiti e con anche i podcast. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare l'audio spaziale e i contenuti in HD, per un'esperienza d'ascolto di qualità superiore.

Il servizio ha un costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza e con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. L'abbonamento permette un accesso completo a tutti i contenuti presenti in catalogo, senza pubblicità di alcun tipo e senza alcuna limitazione.

Per tutti i nuovi utenti alla ricerca di un'alternativa a Spotify è possibile puntare u Amazon Music Unlimited con un mese di prova gratuita. Al termine del periodo di prova gratuita, non ci sono vincoli di alcun tipo e sarà possibile disattivare il rinnovo automatico.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e creare un account Amazon oppure accedere con l'account già in proprio possesso. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

