Altcoin da acquistare prima della corsa di Bitcoin: Chainlink, Shiba Inu e InQubeta

Mentre la criptovaluta di punta Bitcoin (BTC) guida la direzione, gli altcoin seguono. Date le sue prospettive rialziste per quest'anno - considerando il previsto halving e l'aumento dell'interesse istituzionale per la valuta digitale - si prevede una corsa parabolica. Al fine di cavalcare al meglio quest'onda rialzista, i migliori altcoin da acquistare in anticipo sono Chainlink (LINK), Shiba Inu (SHIB) e InQubeta (QUBE).

Anche se potresti già conoscere LINK e SHIB, considerati migliori altcoin e criptovalute popolari, QUBE è una novità in questa corsa. Si tratta di una altcoin AI emergente con un potenziale di rialzo sbalorditivo, che ha già raccolto oltre 13,2 milioni di dollari nei primi finanziamenti. Sul punto di esplodere dopo il suo debutto sul mercato, è probabilmente la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

InQubeta (QUBE): un nuovo altcoin da tenere d'occhio

InQubeta (QUBE) è uno dei nuove altcoin più promettenti del momento. Dopo l'ultimo traguardo della raccolta fondi, ha dato un'anticipazione del suo potenziale, suggerendo un'adozione massiccia dopo il lancio.

Il ruolo cruciale che si propone di svolgere come connubio tra AI e blockchain contribuisce immensamente al suo fascino. Avendo identificato la raccolta fondi e l'accessibilità al mercato come le sfide più urgenti nel settore dell'AI in rapida ascesa, costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata su criptovalute per le startup tecnologiche dell'AI.

Inoltre, il suo marketplace NFT - costruito su misura - aprirà il mercato dell'AI a tutti. Utilizzando gli NFT e un modello di investimento frazionato, le startup possono raccogliere capitali e gli investitori possono diventare i primi finanziatori di imprese di AI all'avanguardia.

La prevendita sta per terminare ed è attualmente nella fase finale, con oltre il 92% dei token venduti. Un token costa attualmente solo 0,028 $, ma ha un futuro promettente. Gli analisti sono fiduciosi nel suo potenziale e prevedono un salto di 50x dopo il lancio, rendendolo un investimento interessante insieme a Shiba Inu e Chainlink.

Chainlink (LINK): in preparazione per una crescita massiccia

Chainlink (LINK) è un nome famoso nello spazio delle criptovalute e svolge un ruolo fondamentale. Questo layer di astrazione permette alle blockchain di interagire in modo sicuro con i feed di dati esterni attraverso una rete decentralizzata Oracle. In questo modo, gli smart contract vengono alimentati con informazioni critiche fuori dalla catena.

Grazie a quanto sopra e all'aumento dell'interesse istituzionale, Chainlink sta vivendo una corsa al rialzo, forse più interessante di quella di nuove monete come Wormhole, Starknet e DYM. Mentre il mercato rialzista cambia marcia e Bitcoin si prepara per la sua corsa al rialzo, LINK è tra le migliori criptovalute da acquistare ora.

Gli analisti rimangono rialzisti, prevedendo un aumento oltre i 60 $ - al di sopra del suo ATH - prima che cali il sipario sull'anno. Dato il suo sostanziale potenziale di rialzo e le sue applicazioni nel mondo reale, Chainlink è un token che vale la pena tenere per ottenere guadagni massicci.

Shiba Inu (SHIB): potenziale di rialzo significativo

Nell'ecosistema dei meme, Shiba Inu (SHIB) è una delle migliori meme coin, probabilmente la migliore. Ha tutte le carte in regola, dal suo track record stellare al suo potenziale di crescita. Degna di nota è la sua community attiva, la Shib Army, una delle più grandi nel panorama delle criptovalute.

Vantando una posizione dominante sul mercato, Shiba Inu segue solo Dogecoin in termini di dimensioni di mercato ed è destinata a guidare la prossima moda dei meme. Ci si aspetta che la sua vivace community ne favorisca la prossima corsa e surclassi le memecoin di Solana e le altre memecoin di ETH.

Considerando le sue prospettive rialziste per quest'anno, si prevede che la criptovaluta supererà il suo attuale massimo storico (ATH) e partirà alla scoperta dei prezzi. Gli analisti prevedono un rialzo di almeno 10x prima della fine dell'anno, fatto che la rende una buona criptovaluta da acquistare.

Conclusione

Gli altcoin da non perdere prima che la corsa sfrenata di Bitcoin raggiunga il suo apice sono Chainlink, Shiba Inu e InQubeta. Il loro significativo potenziale di rialzo e le loro caratteristiche uniche le rendono criptovalute imperdibili, soprattutto InQubeta.

< target="_blank" rel="noopener sponsored" href="https://inqubeta.ai?utm_source=PR&utm_medium=organic&utm_campaign=ani&utm_content=657">Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.