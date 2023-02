Allarme FatalRAT: il malware che si diffonde attraverso Google Ads

Online si sta diffondendo un nuovo malware noto come FatalRAT. Come riportato dal sito The Hacker News, questo sembra diffondersi attraverso Google Ads, proponendo agli utenti banner per il download di diversi software alquanto famosi come Chrome, Skype e WhatsApp.

Nonostante la campagna sia stata prontamente bloccata dalla piattaforma di annunci pubblicitari, alcuni utenti sono stati tratti in inganno e hanno scaricato il malware in questione.

Complice l'assenza di adeguate protezioni, infatti, FatalRAT ha causato svariate vittime in diversi paesi asiatici come Giappone, Malesia, Cina, Taiwan e Hong Kong.

La campagna malware in questione, pur non essendo la prima che sfrutta Google Ads, sembra aver funzionato e, con molta probabilità, nel breve-medio periodo le stesse modalità d'attacco potrebbero essere ripetute anche in occidente.

FatalRAT: il malware che sfrutta gli annunci Google Ads per diffondersi

Come agisce FatalRAT una volta che ha preso il controllo di un dispositivo?

Per l'hacker, di fatto, vi è completa libertà d'azione. Si parla di esecuzione di file, esfiltrazione di dati dal browser e tante altre azioni, il tutto nella più completa impotenza da parte della malcapitata vittima.

Uno scenario a dir poco inquietante, che richiede azioni preventive decise per essere scongiurato. In questo contesto, McAfee Total Protection appare come una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di uno degli antivirus più diffusi e apprezzati al mondo, capace di funzionare con eguale efficacia tanto in ambiente Windows quanto su Mac e su tutti i dispositivi mobili, siano essi iOS o Android.

Il filtro antispam integrato, così come la crittografia per i file più sensibili, rendono questa suite di sicurezza qualcosa in più rispetto a un semplice strumento di scansione e rilevamento malware.

Non solo: grazie all'attuale promozione, McAfee Total Protection risulta anche alquanto conveniente.

Con la riduzione del prezzo di 65 euro, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questo antivirus spendendo appena 44,95 euro all'anno.

