AirTag 2: chip UWB avanzato permetterà una migliore portata

Ormai da molti mesi si vocifera della possibilità che Apple presenti un AirTag di seconda generazione il prossimo anno. Si ipotizza infatti che l'AirTag 2 verrà lanciato a metà del 2025 e potrebbe presentare diversi aggiornamenti rispetto all'AirTag di generazione attuale. Secondo quanto riferito, il nuovo AirTag presenterà un chipset avanzato a banda ultra larga (UWB) simile a quello presente nell'iPhone 15. Si prevede che il nuovo chipset UWB potenzierà significativamente la portata e le prestazioni dell'AirTag.

La versione attuale di AirTag utilizza Precision Finding entro un raggio di 10-30 metri, a seconda delle condizioni circostanti. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, AirTag 2 potrebbe triplicare questo raggio, rendendo molto più facile localizzare gli oggetti smarriti anche da una distanza maggiore. Gurman aggiunge inoltre che: "il nuovo modello dovrebbe triplicarlo utilizzando il chip a banda ultralarga di prossima generazione ". Tra l’altro, recentemente United Airlines ha aggiunto lo strumento Share Item Location di AirTag alla sua app, consentendo agli utenti di tracciare i loro bagagli in ritardo o smarriti.

AirTag 2: portata del dispositivo Apple simile a quella dei tracker Bluetooth

Il nuovo chip UWB all'interno del prossimo AirTag 2, oltre alla portata dovrebbe migliorare anche l'accuratezza e l'affidabilità complessive delle capacità di tracciamento del dispositivo. Ciò significa che gli utenti avranno un'esperienza migliore quando cercheranno di trovare oggetti smarriti come chiavi, borse o portafogli. Questo rapporto corrobora le informazioni precedenti rivelate da Gurman. Inoltre, si dice che Apple stia lavorando per migliorare le funzionalità di sicurezza dell'AirTag 2. Tuttavia, i dettagli specifici sulle funzionalità di sicurezza non sono ancora chiari. I tracker Bluetooth disponibili sul mercato, come quelli di Chipolo, hanno una portata massima di 60-90 metri. Il tracker di Tile, sostiene di funzionare a una portata di 30-150 metri. Se le voci sono vere, il nuovo chip UWB all'interno dell'AirTag di prossima generazione avvicinerà la portata del dispositivo di tracciamento di Apple a quella dei tracker Bluetooth. Come al solito, Apple non ha confermato né smentito questi rumor. Per conoscere prezzi e disponibilità bisognerà quindi attendere un comunicato ufficiale da parte di Cupertino.