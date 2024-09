AirPods di seconda generazione: a meno di 110€ devi comprarli adesso

Se possiedi un iPhone e sei alla ricerca di un paio di auricolari wireless leggeri e versatili, potenti ma economici, sappi che gli AirPods di seconda generazione li troverai su Amazon a un prezzo così competitivo come 109,00€, IVA inclusa e spedizione gratuita. C'è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un lugoo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine e potrai usufruire perfino della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrai accesso alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Altresì sappi che potrai anche dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

AirPods di seconda generazione: ecco perché comprarli

Gli AirPods di seconda generazione offrono un'esperienza sonora impeccabile. Grazie al chip H1 progettato da Apple, gli AirPods garantiscono una connessione wireless più veloce e stabile, con una latenza audio ridotta del 30% rispetto alla generazione precedente. Se possiedi altri dispositivi Apple, come un iPhone, iPad o Mac, gli AirPods sono un accessorio quasi indispensabile. Grazie alla sincronizzazione automatica, si collegano immediatamente ai tuoi dispositivi con un solo tap. Inoltre, con il comando vocale “Ehi Siri” sempre attivo, puoi gestire facilmente la tua musica, rispondere alle chiamate o ricevere indicazioni stradali senza dover toccare il telefono.

Uno dei punti di forza degli auricolari è il loro design ergonomico. Leggeri e dal profilo minimale, sono stati progettati per adattarsi comodamente a ogni tipo di orecchio, rendendoli ideali per lunghe sessioni di ascolto. La custodia di ricarica, che puoi facilmente infilare in tasca, assicura fino a 24 ore di ascolto combinato, con cinque ore di utilizzo continuo con una singola carica. A 109,00€, gli AirPods di seconda generazione non puoi lasciarteli sfuggire; corri a prenderli, li trovi su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.