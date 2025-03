AirPods 4: il top delle cuffie bluetooth targate Apple scontate del 20%

AirPods 4 rappresentano, ad oggi, il top di gamma delle aziende bluetooth e in particolar modo degli auricolari targati Apple che vengono messi in offerta con uno sconto del 20% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 119€. Acquistale adesso!

Mega offerta Amazon: ecco le AirPods 4, scopriamo tutte le caratteristiche insieme

Gli AirPods 4 sono progettati per offrire un comfort senza pari e prestazioni audio eccezionali. Con un nuovo design ottimizzato, gli AirPods 4 sono più comodi da indossare durante tutto il giorno e rimangono ben saldi anche durante i movimenti più intensi. L'audio spaziale personalizzato offre un'esperienza immersiva mentre ascolti musica, guardi film, serie TV o giochi. Il rilevamento dinamico della posizione della testa crea un suono avvolgente che ti fa sentire come se fossi al cinema.

Grazie al chip H2 progettato da Apple, la qualità audio e delle chiamate è migliorata. La modalità “Isolamento vocale” riduce il rumore di fondo durante le telefonate, rendendo la tua voce più nitida, anche in ambienti rumorosi. L'audio computazionale evoluto contribuisce a migliorare ulteriormente la qualità della comunicazione.

Con Siri, interagire con gli AirPods è ancora più facile: puoi semplicemente dire “Ehi Siri” o rispondere annuendo o scuotendo la testa. La condivisione audio ti consente di condividere musica o film con un’altra persona, ognuno con i propri AirPods.

Gli AirPods 4 offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, e fino a 30 ore con la custodia di ricarica. La custodia è compatibile con USB-C ed è oltre il 10% più compatta rispetto al modello precedente. Inoltre, sono resistenti al sudore, alla polvere e all’acqua con una classificazione IPX4, ideali per allenamenti e condizioni atmosferiche variabili.

