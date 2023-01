Aggiungi professionalità ai link con il "branding" pCloud

Tra le numerose funzionalità che pCloud mette a disposizione dei suoi utenti, degna di nota è l’esaustiva gamma di opzioni di condivisione, suddivisa tra cartelle condivise e link. Questi ultimi, in particolare, godono di un trattamento “di favore”: la piattaforma, infatti, ne ha sviluppato l’efficienza aggiungendo i collegamenti “branded”. Di cosa si tratta?

Il branding è un’opzione aggiuntiva che permette di personalizzare i link inserendo una propria copertina, l’immagine del titolo e un messaggio personalizzato. Chi usufruisce di un piano base, può creare un singolo collegamento brandizzato. I titolari di un piano Business o Premium - al contrario - possono personalizzare tutti i propri collegamenti.

Come abilitare il branding per i link condivisi?

Dovrai, innanzitutto, iscriverti a pCloud e sottoscrivere uno dei piani disponibili: puoi visualizzarli a questo link. Dopodiché accedi alla tua dashboard online e cerca la sezione “Condivisione” > “Collegamenti” > “Branding”. Troverai un bottone con la scritta “Configurazione” che - cliccato - ti reindirizzerà alla pagina con l’elenco di tutti i tuoi link. Seleziona quello desiderato e poi fai clic su “Aggiungi” per personalizzarlo a piacere.

Non hai ancora link condivisi? Seleziona il file o la cartella che desideri condividere con altri utenti e clicca su “Condividi” > “Condividi link”. Quando appare il menu di collegamento, fai clic su “Branding” per personalizzarlo e poi salva. In entrambi i casi, il layout scelto sarà applicato al singolo link: per far sì che la personalizzazione venga utilizzata da tutti i collegamenti, dovrai abilitare l’opzione di “branding generale”.

Per disabilitare la "brandizzazione" da un link basterà selezionare “Cancella marchio personalizzato”, oppure “Modifica” > “Ripristina” nel caso di branding generale.

Altri vantaggi di pCloud

pCloud è tra le principali piattaforme di cloud storage: il servizio è disponibile su più dispositivi e sistemi operativi e offre un'ampia varietà di funzioni utili e piani di abbonamento tra cui scegliere. La piattaforma, inoltre, offre elevate misure di sicurezza e crittografia lato client, a differenza della concorrenza. Ma il suo punto forte è principalmente il prezzo: è uno dei pochissimi provider, infatti, che offre piani a vita, ovvero senza necessità di sottoscrivere un abbonamento ricorrente.

Cosa significa? Che una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre. I piani a vita partono da 199 euro (in promozione) per 500 GB di spazio, fino a 399 euro per 2 TB e 1.190 euro per 10 TB. Nessuna spesa aggiuntiva o nascosta: soltanto un pagamento una tantum. Accedi tramite questo link per ottenere uno sconto fino all'80% sui piani a vita pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.