Affida ora il tuo sito a Hostinger a soli 2,99€ al mese

Hostinger è sempre una tra le migliori alternative dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, che è possibile sfruttare per mettere online il proprio sito. Offre una piattaforma stabile, sicura e veloce ed è possibile iniziare a soli 2,99€ al mese, beneficiando di numerosi vantaggi e coprendo la maggior parte delle necessità di base. Acquistate ora il piano Premium Web Hosting, sfruttando lo sconto del 75%, per ottenere 3 mesi aggiuntivi in omaggio!

Hostinger: l'host ideale per ospitare il vostro sito web

Hostinger è disponibile in tre piani. Premium Web Hosting, a soli 2,99€, è quello più economico tra questi tre e offre già numerose opzioni. È possibile gestire fino a 100 siti web, usufruendo di larghezza di banda illimitata, insieme a ben 100GB di spazio web su memoria SSD. Ciò agevola la velocità di caricamento e le prestazioni generali del sito web.

A ciò si aggiunge un dominio incluso gratuito, dal valore di 9,99€, oltre a certificato SSL, email e migrazione gratuita. I vostri dati presenti in rete, relativi al sito, sono tutelati da backup eseguiti con cadenza settimanale. La sicurezza è affidata alla protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS e uno scanner malware incluso.

Hostinger garantisce il massimo delle prestazioni grazie alla tecnologia LiteSpeed Web Server e altre soluzioni di ottimizzazione della cache, anche per WordPress, che possono ridurre fino a 3 volte il tempo di caricamento del sito.

Cercate un editor per la costruzione del sito web? È già incluso del piano e consente di crearlo rapidamente. WordPress è inoltre già gestito e installato, in modo da permettere anche ai principianti di iniziare la creazione del sito e intervenire nelle varie impostazioni.

L'assistenza di Hostinger è disponibile 24 su 24, per tutti i giorni della settimana, anche durante la procedura di trasferimento. La migrazione è infatti gratuita e può essere eseguita attraverso lo strumento gratuito già presente. Ma nel caso sorgano delle problematiche, gli agenti sono pronti a supportarvi, assicurandovi una migrazione completa entro le 24 ore.

Acquistate ora il piano Premium Web Hosting di Hostinger per avere un sito performante!

