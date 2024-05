Adobe porta la sua suite Creative Cloud su Windows ARM

Durante l'evento di presentazione dei nuovi laptop con chip Snapdragon e dell'iniziativa Copilot Plus PC, Microsoft ha annunciato una novità significativa: Adobe introdurrà la sua suite Creative Cloud su Windows ARM.

Questo sviluppo permetterà agli utenti di dispositivi Windows basati su processori ARM di utilizzare versioni native di software come Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e molti altri, garantendo prestazioni e funzionalità comparabili a quelle disponibili su Mac e PC con processori Intel o AMD.

Attualmente, Photoshop, Lightroom ed Express sono già disponibili per Windows ARM. Le altre applicazioni della suite, come Illustrator e Premiere Pro, saranno rilasciate nel corso dell'estate. Questa transizione rappresenta un grande passo avanti per gli utenti di Windows ARM, che finalmente potranno usufruire di strumenti professionali per la creatività digitale, senza compromessi in termini di performance.

Le funzionalità di Adobe anche offline: le novità su Windows Arm

Adobe ha investito molto nell'intelligenza artificiale per migliorare le sue applicazioni, introducendo numerose funzionalità basate sul cloud. Tuttavia, fino ad ora, queste funzioni non erano disponibili offline. Con l'arrivo delle versioni ARM, è probabile che Adobe sfrutti le NPU (Neural Processing Unit) integrate nei nuovi Copilot Plus PC per eseguire alcune operazioni di intelligenza artificiale localmente, senza necessità di una connessione internet costante.

Sebbene Adobe non abbia ancora confermato esplicitamente questa funzionalità, le capacità delle NPU suggeriscono che questa sarà una naturale evoluzione. L'integrazione della suite Creative Cloud su Windows ARM rappresenta un passo fondamentale per l'ecosistema Windows ARM. Adobe è un leader indiscusso nel settore della creatività digitale e il suo supporto a Windows ARM potrebbe incentivare molti utenti a considerare l'adozione di dispositivi basati su questa architettura.

Questo potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel mercato dei laptop e dei PC, spingendo ulteriormente l'adozione dei processori ARM. La disponibilità della suite Creative Cloud in versione nativa per questa architettura promette di migliorare significativamente l'esperienza d'uso e potrebbe catalizzare una maggiore adozione di dispositivi ARM nel mercato consumer e professionale.