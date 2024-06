Adobe non addestrerà l’AI sul lavoro degli utenti

Adobe sta rivedendo i termini che i clienti devono accettare quando utilizzano le sue app. Ciò nel tentativo di riconquistare la fiducia di quest’ultimi e chiarire che non addestrerà l’intelligenza artificiale sul loro lavoro. Il cambiamento, annunciato tramite un nuovo post sul blog, arriva dopo una settimana di reazioni da parte degli utenti che temevano che un aggiornamento dei termini di servizio di Adobe avrebbe consentito di utilizzare il loro lavoro per la formazione sull’intelligenza artificiale. I nuovi termini di servizio dovrebbero essere lanciati il ​​18 giugno. Come rivelato dal presidente dei digital media di Adobe, David Wadhwani, al sito The Verge: “non abbiamo mai addestrato l'intelligenza artificiale generativa sui contenuti dei nostri clienti. Non ci siamo mai assunti la proprietà del lavoro di un cliente, Inoltre, non abbiamo mai consentito l'accesso ai contenuti dei clienti oltre quanto richiesto dalla legge”.

Adobe: la fiducia degli utenti deve essere guadagnata

Adobe ha dovuto affrontare un ampio controllo da parte della community nell'ultima settimana. Ciò dopo che i suoi utenti sono stati avvisati dell'aggiornamento dei termini di servizio che parlava di intelligenza artificiale. Quest’ultimi hanno interpretato il linguaggio vago di Adobe nel senso che l’azienda si stava consentendo di accedere e utilizzare liberamente il lavoro dei clienti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa di Adobe. Naturalmente le cose non stanno proprio così. Wadhwani afferma che il linguaggio utilizzato nei termini di Adobe non è mai stato inteso per consentire la formazione dell’intelligenza artificiale sul lavoro dei clienti. Come dichiarato da Wadhwani: “avremmo dovuto modernizzare e chiarire prima i termini del servizio. Inoltre, avremmo dovuto restringere i termini in modo più proattivo per adattarli a ciò che effettivamente facciamo e spiegare meglio quali sono i nostri requisiti legali”.

Parte della community creativa è da tempo in polemica con Adobe riguardo al suo presunto monopolio industriale, ai modelli di abbonamento e all’utilizzo dell’AI. L'azienda ha addestrato il proprio LLM Firefly su immagini Adobe Stock, contenuti con licenza aperta e contenuti di pubblico dominio per evitare alcune delle preoccupazioni etiche relative all’AI generativa. Tuttavia, diversi artisti hanno trovato immagini che fanno riferimento al loro lavoro sulla piattaforma di Adobe. Ciò rende difficile fidarsi delle protezioni in atto. L’azienda dichiara di rimuovere i contenuti che violano le politiche dai dati di formazione di Firefly. Inoltre, i clienti possono disattivare i sistemi automatizzati, progettati per migliorare il servizio dell’azienda. Adobe ha riconosciuto che "la fiducia deve essere guadagnata" e che sta accettando feedback per discutere le nuove modifiche. Come ricordato infine dall’azienda: “siamo determinati a essere un partner di fiducia per i creatori nell’era a venire. Lavoreremo instancabilmente perché ciò avvenga”.