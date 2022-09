Adobe lancia Photoshop Elements e Premiere Elements 2023

Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023 sono le nuove versioni dell'offerta software di Adobe per l'editing delle immagini e dei video. Due aggiornamenti che si caratterizzano innanzitutto per l'integrazione di funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale e per il supporto dei dispositivi equipaggiati con il System on a chip M1 di Apple.

Premiere Elements 2023

L'ultima release di Premiere Elements presenta ora più di 100 nuove tracce audio e template da utilizzare per le proprie creatività a cui si aggiungono degli effetti ispirati ad opere d'arte molto popolari.

Gli strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale permettono ad esempio di ridimensionare i filmati prima della pubblicazione sui social media, ridurre il rumore di fondo nei video e unire automaticamente più scene in un unico elaborato tenendo conto dello stile scelto dall'autore.

Interessante anche la funzionalità che consente di elaborare sequenze di immagini e video per convertirle in filmati in stop-motion. Merita infine una citazione la feature che permette di selezionare uno specifico oggetto all'interno di un filmato e di applicare degli effetti esclusivamente a quest'ultimo.

Photoshop Elements 2023

Photoshop Elements si presenta invece con i nuovi Guided Edits che propongono ben 60 percorsi guidati con cui integrare facilmente nuovi elementi all'interno di foto e slideshow, è stato poi aggiunto uno strumento con cui convertire una foto in una GIF o in un MP4 selezionando l'area interessata dal movimento, la sua velocità e la sua direzione.

Con questo aggiornamento si potranno rimuovere più facilmente degli oggetti, selezionare gli oggetti contenuti in una foto e sostituire gli sfondi delle immagini. Particolarmente utili per la pubblicazione sui social sono anche i tool con cui sostituire i sorrisi con le espressioni accigliate, aprire gli occhi chiusi, lisciare la pelle e modificare le inclinazioni del viso.

Sia Photoshop Elements 2023 che Premiere Elements 2023 presentano delle applicazioni complementari attualmente in fase di betatest e soltanto in lingua inglese che permettono di caricare foto e video da un dispositivo Android, editarle su Desktop o online e condividerle.