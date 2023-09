Photoshop per il Web: Adobe lancia web app con tool AI Firefly

Dopo essere rimasta in beta per circa due anni, la web app di Adobe, Photoshop per il Web, è stata finalmente rilasciata in via ufficiale. Una delle più grandi novità di questa applicazione per browser è la presenza di strumenti di intelligenza artificiale basati su Firefly. Si tratta di Riempimento generativo ed Espansione generativa, tool recentemente rilasciati anche per l’app principale. Queste due funzioni sono disponibili per uso commerciale e permettono agli utenti Adobe di aggiungere, rimuovere o espandere un’immagine in pochi secondi, grazie a descrizioni di testo (in oltre 100 lingue diverse). Grazie all’intelligenza artificiale, l’immagine viene quindi modificata rispettando le condizioni inziali, come illuminazione o prospettiva.

Photoshop per il Web: una versione più snella dell’app principale

La nuova web app di Adobe offre la maggior parte degli strumenti che vengono comunemente utilizzati sulla versione desktop. Tuttavia, il layout è stato riprogettato per offrire ai nuovi utenti una versione più “snella”. Inoltre, la barra delle attività contestuale suggerirà i passaggi più rilevanti da eseguire durante il lavoro (proprio come nell’app desktop). Gli strumenti che condividono workflow simili, come ad esempio la selezione di oggetti e il ritocco delle immagini, sono raggruppati insieme per rendere la navigazione più semplice. Naturalmente i più esperti possono disabilitare questa modalità e passare all’interfaccia standard. Purtroppo, mancano strumenti come la toppa, la penna, il supporto per gli oggetti intelligenti e il lazo poligonale. L’azienda ha fatto sapere che verranno aggiunti a breve. Infine, Photoshop per il Web permette agli utenti di collaborare su progetti e consente a chi non ha un account Photoshop di visualizzare e commentare i file.

Protoshop per il Web è incluso in tutti i piani Photoshop. Per i nuovi utenti è possibile sottoscrivere un abbonamento a partire da 24,39 euro al mese, con prova gratuita di 7 giorni. Inizialmente Adobe aveva pensato anche di offrire una versione freemium della web app, con la possibilità di utilizzare la maggior parte delle funzioni in modo gratuito. Tuttavia, come riportato dai colleghi di The Verge, al momento l’azienda non ha piani immediati per lanciare questo tipo di offerta.