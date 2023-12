Addio a email e chiamate spam con Incogni (coupon esclusivo)

Per molte persone le email e le chiamate spam sono diventate un problema serio, a tal punto da rovinare intere giornate. Fino ad oggi, poi, la parte più difficile è stata quella di trovare una soluzione efficace per non ricevere più spam a tutte le ore del giorno. Ora, dopo anni passati a lanciare vere e proprie maledizioni contro il telefono, si è arrivati a un punto di svolta grazie a Incogni, il servizio che consente di rimuovere le proprie informazioni personali dalle banche dati delle aziende in modo automatico.

Incogni è un servizio premium, cioè a pagamento. Con l'ultima offerta di Natale, però, costa la metà e in più si ha la possibilità di ottenere un extra sconto grazie al coupon esclusivo XMAS23 da usare su questa pagina. Con questo coupon il prezzo crolla a meno di $6,49 al mese per 12 mesi.

Email e chiamate spam addio con il nuovo servizio Incogni (-55%)

All'origine delle email e chiamate spam c'è il possesso da parte delle aziende di terze parte dei dati personali degli utenti. Nove volte su dieci, questi vengono concessi con fin troppa leggerezza dalle stesse persone, che accettano i termini d'uso o le condizioni contrattuali di un determinato servizio o prodotto finendo col cedere le proprie informazioni.

Per risolvere il problema, lo staff di Incogni invia in automatico una richiesta di eliminazione dei propri dati alle aziende, che hanno l'obbligo di rimuovere le informazioni dalle loro banche dati. Il tempo stimato è di circa un paio di mesi.

Incogni è in offerta a $6,49 al mese per 1 anno, grazie allo sconto del 50% in vista del Natale. In più, se usi il coupon XMAS23 in pagina, hai diritto a uno sconto del 55%, che porta il prezzo ancora più giù.

