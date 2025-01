Acquista ora il volo con il 20% di sconto e viaggia durante i ponti del 2025

Stanno finendo i giorni di festa ma con la promozione ITA Airways per il giorno della Befana è già possibile pianificare la prossima vacanza. Sfruttando i giorni di festa e i ponti del 2025, infatti, si possono organizzare bei viaggi all’estero, soprattutto contando anche sul 20% di sconto che la compagnia aerea ha previsto acquistando i biglietti fino al 6 gennaio. Usa il codice BEFANA20 e programma la tua prossima partenza.

Tutti i ponti del 2025

Il nuovo anno si preannuncia molto interessante dal punto di vista dei giorni di vacanza e dei possibili ponti. Quale migliore occasione, quindi, per acquistare già da ora un biglietto aereo a un prezzo conveniente e con il 20% di sconto per poi partire alla prima occasione utile?

Questi i giorni di festa del 2025: Epifania (Lunedì 6 gennaio), Pasqua (Domenica 20 aprile), Lunedì dell’Angelo - Pasquetta (Lunedì 21 aprile), Festa della Liberazione (Venerdì 25 aprile), Festa dei Lavoratori (Giovedì 1 maggio), Festa della Repubblica (Lunedì 2 giugno), Ferragosto - Assunzione (Venerdì 15 agosto), Tutti i Santi (Sabato 1 novembre), Immacolata Concezione (Lunedì 8 dicembre), Natale (Giovedì 25 dicembre) e Santo Stefano (Venerdì 26 dicembre).

Con ITA Airways acquistando i biglietti entro il 6 gennaio si ottiene il 20% di sconto sui voli in Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy, Superior e Business Class. I biglietti acquistati possono essere utilizzati per volare dal 15 gennaio al 30 giugno, potendo così pianificare in anticipo tutti i prossimi viaggi.

Tra le mete in promozione con ITA Airways, per pacchetti andata e ritorno, ci sono Londra (da 187€), Bruxelles (da 107€), Amsterdam (da 166€), Atene (da 99€), Parigi (da 142€), Barcellona (da 110€) e il Cairo (da 313€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.