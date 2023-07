Acer Cromebook 314 in offerta a 219 euro su Amazon (anche in 5 rate)

Acer Chromebook 314 è uno dei notebook con a bordo il sistema operativo Chrome OS dal miglior rapporto qualità-prezzo. La batteria di lunga durata, la velocità di connessione l'ampio display da 14 pollici rendono questo computer portatile l'ideale per aumentare la produttività.

In queste ore lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 219 euro, grazie al 35% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (339 euro). E in più puoi decidere di acquistarlo in cinque rate a interessi zero da 43,80 euro al mese. L'articolo è venduto e spedito da Amazon.

Acer Chromebook in sconto del 35% su Amazon

Il Chromebook realizzato da Acer offre un'esperienza visiva confortevole, grazie al display da 14 pollici antiriflesso e touchscreen opzionale. In particolare, lo schermo antiriflesso va a migliorare in maniera sensibile la produttività sotto la luce diretta del sole.

L'altro punto di forza è la durata della batteria di oltre 12 ore. Dimentica l'alimentatore quindi, puoi stare tutto il giorno fuori casa con il tuo nuovo PC portatile senza temere di restare a corto di energia. Un vantaggio significativo, soprattutto per gli studenti e i pendolari.

A chiudere il cerchio è l'esperienza goduriosa offerta dal sistema operativo Chrome OS, il vero game changer dei Chromebook. Un OS che fa passare in secondo piano la scheda tecnica di qualsiasi computer, un sistema operativo in grado di lasciare a bocca aperta per la sua incredibile velocità, nonché per gli aggiornamenti fulminei eseguiti in background senza che l'utente nemmeno se ne accorga.

Approfitta dello sconto del 35% di Amazon per risparmiare 120 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se sei cliente Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.