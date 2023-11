Acer Aspire 3: portatile con CPU i3, 8GB di RAM e 512GB SSD (-31%)

Se vuoi un portatile che sia performante ma senza spendere un patrimonio allora dai un'occhiata a questa ottima offerta che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 3 a soli 399 euro, invece che 579 euro.

Non ci sono errori, ti garantisco che è tutto vero. Grazie a uno sconto extra-large del 31% in questo momento risparmi 180 euro sul totale. Non è una promozione da farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 79,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Acer Aspire 3 a prezzo sgretolato con il Black Friday

Sul prezzo vantaggioso credo che non ci siano dubbi, quindi andiamo a vedere senza ulteriori indugi quello che offre questo laptop:

Design: si presenta con un display bello grande da 15,6 pollici FHD e tecnologia BlueLightShield per ridurre l'affaticamento visivo. Ha una tastiera con tastierino numero e un touch pad integrato molto sensibile.

Prestazioni: monta il potente processore Intel Core i3 di undicesima generazione con grafica Intel UHD. A supporto troviamo 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Inoltre ha installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Porte e connettività: possiede 3 porte USB di cui 3 con interfaccia 3.2 per trasferimenti veloci. Ha un ingresso HDMI, LAN e audio. Inoltre possiede una scheda di rete per la connessione WiFi 5.

Se mai ci fossero stati dubbi sono certo che ora non li hai più. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 3 a soli 399 euro, invece che 579 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.