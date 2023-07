Accettate pagamenti ovunque con MyPOS Go

MyPOS Go è un dispositivo portatile, leggero e compatto che consente di accettare pagamenti digitali ovunque. È disponibile a un prezzo ridotto di 10€, a soli 29€ anziché 39€, ed è compatibile con i circuiti di pagamento più diffusi. Il servizio offerto dall'azienda consente anche di gestire facilmente tutti gli incassi, attraverso l'app disponibile per lo smartphone, e consente di essere attivato in pochi minuti. Scopriamo cosa offre!

MyPOS Go: il POS leggero e compatto da portare ovunque

MyPOS Go è ora disponibile nella nuova versione ancora più leggera, compatta e portatile di prima. Ha un piccolo schermo da cui poter gestire tutto e supporta anche più di un account. La scheda SIM integrata supporta connettività 3G e 4G, in modo da garantire copertura ovunque, anche in zone più isolate. Non sarà necessario collegare alcun telefono per accettare i pagamenti, non ci sono inoltre commissioni di alcun tipo riguardo gli incassi.

MyPOS Go può accettare pagamenti contactless, chip&PIN e banda magnetica, gestendo con facilità ognuno di essi. È possibile inviare la ricevuta digitale tramite POS, email o SMS. Grazie al supporto multi account, ogni utente può accettare e gestire individualmente pagamenti, incassi e ricevute.

L'accredito di ogni pagamento è istantaneo: sarà visualizzato sul vostro conto in meno di 3 secondi senza costi aggiuntivi. Ogni cliente MyPOS può inoltre beneficiare di un conto corrente con IBAN dedicato e funzionante con ben 14 valute. Oltre a ciò, è anche disponibile una carta VISA Business gratuita, che consente un accesso istantaneo ai fondi da poco incassati.

MyPOS Go consente di tenere tutto sott'occhio con l'app per smartphone, che fornisce una panoramica diretta e semplice delle finanze. Non mancano ulteriori e utili funzionalità, come la possibilità di aprire un negozio online gratuito, Glass per ricevere i pagamenti direttamente sullo smartphone, link per i pagamenti e tanto altro.

Acquistate ora il POS in offerta e iniziate a incassare ovunque.

